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Три представителя минского «Динамо» вошли в обновлённый рейтинг игроков КХЛ

19 ноября 2025 18:01
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Три представителя минского «Динамо» вошли в рейтинг игроков с 8-й по 10-ю недели Континентальной хоккейной лиги. На шестой позиции разместился Джош Брук, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В трех встречах минувших семи дней защитник отметился голом и двумя ассистами. Кроме того, он заблокировал 10 неприятельских выстрелов. 

Седьмым в топе стал Сэм Энас. Форвард «зубров» постоянно набирает бомбардирские баллы. А Илья Усов закрепился на восьмом месте. Накануне «Динамо» потерпело поражение от «Северстали» – 2:4. Череповчане сместили белорусов с третьей на четвертую позицию на Западе.

# Хоккей

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