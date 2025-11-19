Три представителя минского «Динамо» вошли в обновлённый рейтинг игроков КХЛ

Три представителя минского «Динамо» вошли в рейтинг игроков с 8-й по 10-ю недели Континентальной хоккейной лиги. На шестой позиции разместился Джош Брук, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В трех встречах минувших семи дней защитник отметился голом и двумя ассистами. Кроме того, он заблокировал 10 неприятельских выстрелов.

Седьмым в топе стал Сэм Энас. Форвард «зубров» постоянно набирает бомбардирские баллы. А Илья Усов закрепился на восьмом месте. Накануне «Динамо» потерпело поражение от «Северстали» – 2:4. Череповчане сместили белорусов с третьей на четвертую позицию на Западе.