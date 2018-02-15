«С утра всегда встаем на весы». Какие требования соблюдают фристайлисты и когда отдавать ребёнка в этот вид спорта
С 16 по 18 февраля в Раубичах пройдут соревнования Кубка Европы по лыжной акробатике среди мужчин и женщин.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник команды – старший тренер национальной команды Республики Беларусь по фристайлу – Кирилл Кручок и мастера спорта международного класса – Дмитрий Мазуркевич и Артем Башлаков.
Во сколько лет вы набираете детей в этот вид спорта?
Кирилл Кручок, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по фристайлу:
С 7 лет мы набираем маленьких деток, просматриваем его тренерский состав, который работает на раннем этапе.
Какие требования? Чем нужно обладать?
Кирилл Кручок:
Мы смотрим физические данные, способность к координации, гибкость и в процессе первого полугода кто-то отсеивается, кто-то остается, кто-то раскрывается.
Когда можно увидеть детей на лыжах?
Кирилл Кручок:
Детки еще становятся на лыжи рано, но у нас есть определенные требования, без которых ты не можешь перейти к прыжкам на снег и даже в воду. Сначала выполняется определенная подготовка, выполняются определенные нормативы на батутах, и только потом ребята становятся на лыжи и начинают первые прыжки на воду, а потом уже на снег.
Претендуете ли на Олимпиаду?
Кирилл Кручок:
И Артем, и Дима были в шестерке ребят, которые начинали этапы Кубка мира, участвовали они в Китае. После первых двух этапов тренерский состав принял решение, что в этом сезоне еще рано. Не было возможности выйти на тройные сальто с теми необходимыми программами, которые будут исполнять те ребята, которые отобрались на Олимпиаду. Но на следующую, я думаю, все шансы.
На что претендуют в соревнованиях Кубка Европы? Что нужно, чтобы добиться успехов в этом виде спорта? Чего нельзя фристайлисту? Узнаете, посмотрев видеоматериал.