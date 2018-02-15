«С утра всегда встаем на весы». Какие требования соблюдают фристайлисты и когда отдавать ребёнка в этот вид спорта

С 16 по 18 февраля в Раубичах пройдут соревнования Кубка Европы по лыжной акробатике среди мужчин и женщин.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник команды – старший тренер национальной команды Республики Беларусь по фристайлу – Кирилл Кручок и мастера спорта международного класса – Дмитрий Мазуркевич и Артем Башлаков.

Во сколько лет вы набираете детей в этот вид спорта?

Кирилл Кручок, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по фристайлу:

С 7 лет мы набираем маленьких деток, просматриваем его тренерский состав, который работает на раннем этапе.

Какие требования? Чем нужно обладать?

Кирилл Кручок:

Мы смотрим физические данные, способность к координации, гибкость и в процессе первого полугода кто-то отсеивается, кто-то остается, кто-то раскрывается.