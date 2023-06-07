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«Тренировочная зона по международному стандарту». Республиканская спартакиада по боксу среди юниоров проходит в Орше

07 июня 2023 14:30
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Новости Беларуси. Тестовые соревнования позволят скорректировать недочеты перед проведением большого спортивного праздника в августе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Тренировочная зона по международному стандарту». Республиканская спартакиада по боксу среди юниоров проходит в Орше-1

Жарко в эти дни в Ледовой арене Орши. Здесь проходит республиканская спартакиада по боксу среди юниоров. Все готово и к международным стартам. Площадки для тренировок, ринг, решены вопросы с освещением, медицинской помощью, подготовлены места для проживания. Все максимально приближено к стартам августа. Оттачивают свой ритм работы и волонтеры. Во время Игр в Орше будут задействованы около 40 добровольцев.

«Тренировочная зона по международному стандарту». Республиканская спартакиада по боксу среди юниоров проходит в Орше-4

Самира Климович, волонтер:
Это будет достаточно большой опыт, потому что это на республиканском уровне, это сотрудничество с другими странами. Я думаю, это будет полезно и для нас, и для нашей страны.

«Тренировочная зона по международному стандарту». Республиканская спартакиада по боксу среди юниоров проходит в Орше-7

Александр Ермашевич, государственный тренер национальной команды по боксу:
Здесь мы проводим на большой арене. Тренировочная зона сделана по международному стандарту.

Ледовая арена в Орше в августе примет поединки юных боксеров из 10 стран. К слову, вход на все соревнования в 11-ти городах будет бесплатным.

# Спортивные соревнования # Александр Ермашевич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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