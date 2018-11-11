Кирилл Релих о бое с Валерием Меладзе: «Мы бы сделали всё красиво»

Новости Беларуси. Боксер Кирилл Релих недавно защитил свой титул в первом полусреднем весе. После успеха он нарасхват, но в интервью нашему корреспонденту Наталье Федорцовой признался: популярность и слава белорусским боксерам не светит, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. А вот деньги – вполне.
Наталья Федорцова, СТВ:
Кирилл, ваш крайний бой выдался очень ярким. При выигрыше чего больше: радости от победы или боли от пропущенных ударов?
Кирилл Релих, чемпион мира по боксу по версии WBA:
В этом бою пропустил достаточно много ненужных ударов. Но боль начинает приходить уже после поединка, когда начинаешь отдыхать. А так чувствуешь только радость.
О бое с Трояновским: «У него непрофессиональная манера бокса, которую я не люблю»
Наталья Федорцова:
По оценкам Эдуард Трояновский – один из тяжелейших соперников для вас, а по вашим ощущениям, с кем было тяжелее всего?
Кирилл Релих:
Наверное, соглашусь с оценками, с Эдуардом и было тяжелее всего. У него любительский стиль, у него непрофессиональная манера бокса, которую я не люблю. Пришлось боксировать 12 раундов в любительском стиле, а это не самое приятное занятие для меня.
Белорусский боксер Кирилл Релих защитил титул чемпион мира по версии WBA
Наталья Федорцова:
И что чувствует человек, которому предстоит получить около ста ударов за вечер?
Кирилл Релих:
Почему именно сто? Просто защищайся и получишь меньше. А что чувствуешь? Не думаешь об этом вообще.
«Я не сторонник женского бокса»
Наталья Федорцова:
Существует множество приверженцев того, что бокс – это не женское дело. Как вы к этому относитесь?
Кирилл Релих:
Я тоже как-то не сторонник женского бокса. Видел бои девушек, но это зрелище не впечатлило.
Наталья Федорцова:
Не впечатлило по технике или сам факт девушки в ринге?
Кирилл Релих:
Вообще, в целом, когда девушки друг друга бьют, как-то не захватывает.
Наталья Федорцова:
А вот на Западе хватает женщин, которые яро борются за равные права с мужчинами, как вы относитесь к феминисткам?
Кирилл Релих:
Как говорилось в одном фильме: «Если вы хотите быть наравне с мужчинами, тогда не удивляйтесь, если будете получать по лицу». На мой взгляд, в этой борьбе за равные права должна быть какая-то грань. Если уж на то пошло, абсолютно равные права, тогда и абсолютно равные обязанности, например, пойти в армию.
Наталья Федорцова:
Хорошо, тогда представим такую ситуацию: вот ринг, в нём девушка, по всем стандартам она подходит для боя с вами, только одно «но» – это девушка, и вам нужно выходить против неё, бой состоится?
Кирилл Релих:
Думаю, что нет. Надеюсь до такого, по крайней мере, в моей карьере, не дойдёт.
После завершения спортивной карьеры уйдёт в политику?
Наталья Федорцова:
Николай Валуев, Виталий Кличко – все они по завершении карьеры ушли в политику. Как думаете, что заставляет боксёров заняться именно этим делом?
Кирилл Релих:
Наверное, желание что-то изменить хотя бы в своей стране, в своём государстве.
Наталья Федорцова:
А вы по окончанию карьеры не думали пойти в Палату представителей?
Кирилл Релих:
Для начала мне нужно окончить университет, чтобы получить соответствующие образование.
Наталья Федорцова:
Я думаю, это не проблема.
Кирилл Релих:
Тем не менее, это уже другой виток жизни, о котором я пока не думал.
Наталья Федорцова:
И всё же, снова представим ситуацию: всё сложилось и вы в Палате представителей, с каких законопроектов начнёте?
Кирилл Релих:
Такой каверзный вопрос, честно, даже и не знаю, с чего бы я начал. Мыслей очень много. Но, для начала, туда нужно ещё попасть, а после уже разбираться.
Наталья Федорцова:
Хотя бы, с какой сферы начнёте: спортивной или, к примеру, социальной или культурной?
Кирилл Релих:
Наверное, больше с социальной, конечно, и про спорт бы не забыл. Но акцент на социальной, важнее сделать жизнь народа лучше. Причём не через 5 или 10 лет, а именно сейчас, на данный момент.
Наталья Федорцова:
А если отойти от этого, ещё не думали, в каком направлении будете работать по завершению карьеры?
Кирилл Релих:
Планов, конечно, много. Всё будет зависеть от того, когда и с каким бюджетом завяжу со спортом.
«Я замкнутый, спокойный, живу исключительно в своём мире»
Наталья Федорцова:
Назвали бы себя эмоциональным человеком?
Кирилл Релих:
Да нет, не сказал бы. Я больше замкнутый, спокойный, сказал бы, что живу где-то исключительно в своём мире.
Наталья Федорцова:
А в ринге?
Кирилл Релих:
Сейчас тоже становлюсь более спокойным: выхожу, делаю любимую работу и получаю от этого удовольствие. А вот раньше – да, эмоции меня перехлёстывали, и из-за этого возникали проблемы с дисциплиной.
Наталья Федорцова:
Насколько сложно от этого уйти?
Кирилл Релих:
Всё это приходит с возрастом, поэтому сейчас держать свои эмоции под контролем не сильно сложно.
Наталья Федорцова:
А в целом характер, который вы показываете в ринге, от характера в жизни сильно отличается?
Кирилл Релих: «Чем тяжелее тебе, тем лучше в дальнейшем для победы»
Кирилл Релих:
Думаю, да, сильно. В жизни я абсолютно другой, спокойный, менее агрессивный.
«Быть хорошим боксёром – 30% успеха, остальные 70% – психология»
Наталья Федорцова:
На обывательском уровне бокс воспринимается как драка с определёнными правилами. На ваш профессиональный взгляд, что отличает бокс от обычного махания кулаками, может, какая-то своя философия?
Кирилл Релих:
Бокс – это не драка, это искусство. Ты должен принять решение за сотую долю секунды, так что это точно не драка, и здесь всё не так просто, как кажется на первый взгляд.
Наталья Федорцова:
Кстати, бывает же, когда в ринге вместо боя начинается драка. Как вы понимаете, что ситуация выходит из-под контроля?
Кирилл Релих:
Даже не знаю, как объяснить. Бывает, парни решают зарубиться, дело закончится тем, что упадёт либо один, либо второй, главное – не переставать боксировать.
Наталья Федорцова:
А вопрос психологии, ведь для победы мало быть хорошим боксёром?
Кирилл Релих:
Быть хорошим боксёром – это только 30% успеха, остальные 70% – это как раз и есть психология.
Наталья Федорцова:
Что важнее: проанализировать соперника или самому настроится?
Кирилл Релих:
И то, и другое. Должен быть готов и физически, и морально, чтобы качественно выполнить свою работу.
«На районе прозвище «царь»
Наталья Федорцова:
У вас несколько прозвищ, и каждое из них давали тренеры, а как бы вы сами себя назвали?
Кирилл Релих:
На районе прозвище просто «царь». А так, дали и дали прозвище, смысл что-то менять, меня всё устраивает.
Наталья Федорцова:
Но их два. Одно официальное, а второе дали в Англии, какое ближе?
Кирилл Релих:
Ближе? Наверное, то, которое дали на районе, я как-то ближе к народу.
О зарплате
Наталья Федорцова:
Всех всегда интересует вопрос зарплат. Я не буду спрашивать про конкретные цифры. Но в какой профессии вы бы смогли заработать примерно столько же?
Кирилл Релих:
А профессию в нашей стране?
Наталья Федорцова:
Давайте пока в нашей.
Кирилл Релих:
Даже не знаю, мне кажется, в нашей стране таких вакансий нет.
Наталья Федорцова:
А не в нашей?
Кирилл Релих:
Если где-то есть нефтяная вышка…
«Я бы изъявил желание поработать со сборной, смог бы привнести что-то новое»
Наталья Федорцова:
Белорусский бокс – дело достаточно проблематичное, чего нам не хватает для стабильного «хорошо»?
Кирилл Релих:
Я бы сказал, что у нас всё слишком хорошо. Есть большое количество школ, залов, есть много парней, которые стремятся и хотят чего-то добиться. Могу сказать, что надо менять сохранившиеся советские устои, тренерский состав. Дать дорогу молодым, допустим, я бы изъявил желание поработать со сборной. На фоне своего опыта, знания организации зарубежного тренировочного процесса, смог бы привнести что-то новое. Конечно, сейчас в эпоху интернета, открыл, посмотрел, что и как делается в одной сборной, в другой, и кажется, делай то же самой и всё. Но есть и индивидуальный психологический подход к каждому спортсмену. И если ты 2-3 недели поработал с человеком по программе, которую видел в интернете, это не будет работать.
Наталья Федорцова:
Омолодить тренерский штаб, а популяризация? Ведь если мы сейчас выйдем на улицу и попросим назвать белорусских боксёров, вряд ли услышим много фамилий.
Кирилл Релих:
Я думаю, мы вообще никаких имён не услышим.
Наталья Федорцова:
Однако, к примеру, Домрачеву знают все.
Кирилл Релих:
В белорусском боксе и олимпийских чемпионов нет. Нужны победы на высокоранговых соревнованиях, тогда и уровень популярности значительно вырастет.
Наталья Федорцова:
Тренеры, популяризация и этого хватит, чтобы бокс стал национальным видом спорта?
Кирилл Релих:
Конечно же, должны быть и спортсмены. В принципе, можно сделать, как делают многие – пригласить зарубежных спортсменов, это не проблема. А так, у нас всего хватает, чтобы идти в элиту мирового бокса. Даже слишком «всего хватает», может, именно в этом и проблема. Допустим мне неудобно тренироваться в зале, где всё вылизано, вышколено. Я люблю рабочую обстановку: пыль, пот, грязь.
Наталья Федорцова:
То есть, какой-то андерграунд должен быть.
Кирилл Релих:
Конечно, ты должен понимать, чего ты хочешь, чтобы выскочить из этого всего.
Наталья Федорцова:
Звёзды в тепличных условиях не растут?
Кирилл Релих:
Абсолютно, в этом виде спорта точно нет.
Наталья Федорцова:
В белорусском боксе только один промоутер, как считаете, это хорошо или плохо?
Кирилл Релих:
Не знаю, почему плохо? У нас не такая большая страна, и одного вполне хватает, да и боксёров не так много, поэтому одного вполне достаточно.
О работе в детском саду: «Если со своими можно договориться, то с чужими – без шансов»
Наталья Федорцова:
А дальше хочу вам задать несколько вопросов, скажем так, от блондинки, поэтому постарайтесь ответить как-нибудь отвлечённо.
Было ли у вас когда-нибудь желание кого-то убить или покалечить?
Кирилл Релих:
Хороший вопрос, никогда не задумывался об этом, приеду домой – поразмышляю. А вообще, у меня такой характер: чуть-чуть позлился, отпустило и дальше жизнь прекрасна.
Наталья Федорцова:
К какому врачу боксёры обращаются чаще всего?
Кирилл Релих:
Наверное, к хирургу.
Наталья Федорцова:
С чем, что вылетает в первую очередь?
Кирилл Релих:
Руки, локти плечи – наш рабочий инструмент.
Наталья Федорцова:
А как же стереотип про зубы?
Кирилл Релих:
Это у плохих боксёров такой стереотип.
Наталья Федорцова:
У вас двое детей, смогли бы работать воспитателем в детском саду?
Кирилл Релих:
Нет, это точно нет.
Наталья Федорцова:
Почему?
Кирилл Релих:
Дети – это всегда непредсказуемость. Если ещё со своими можно как-то договориться, то с чужими – без шансов.
«Какие уже драки, я семейный человек»
Наталья Федорцова:
Сколько человек должно быть в подворотне, чтобы у вас и прикурить нашлось, и телефон был позвонить?
Кирилл Релих:
Слава Богу, по подворотням не хожу уже давно. Но до этого всегда старался, да и сейчас стараюсь, по максимуму избегать конфликтов. Конечно, были ситуации, когда всё, прижали к стенке, но чуть что, я быстро бегаю.
Наталья Федорцова:
То есть чисто легкоатлетические данные?
Кирилл Релих:
Конечно. Какие уже драки, я уже семейный человек, можно сказать, уже стар для этого. Зато, словом или взглядом могу разрешить ситуацию.
Наталья Федорцова:
Насколько важно сохранять суровое лицо в ринге, и насколько долго получается его сохранять?
Кирилл Релих:
Да, это же абсолютно неважно, суровое лицо или нет. Тем более, всегда уважительно отношусь к сопернику, никогда не включаю, прости за грубость, «бычку». Наоборот, всегда улыбаюсь, стараюсь быть на позитиве. Вот будет суровое выражение, дадут тебе по лицу – и пропадёт суровое лицо.
О татуировках, рефери и любимом певце Валерии Меладзе
Наталья Федорцова:
Как-то говорили, чтобы завестись перед боем, обзываете себя. Какими словами?
Кирилл Релих:
Здесь слова бывают разные. Но действительно, бывает такое, что приходишь, и перед боем начинается какая-то хандра, тогда начинаешь себе говорить: «Давай-ка, братик, вставай, работай, чего ты расслабился»?
Наталья Федорцова:
Сколько татуировок нужно боксёру для полного счастья?
Кирилл Релих:
Я уж точно не задумывался, сколько их нужно. Все мои были сделаны лет в 16-17, а теперь с годами понимаешь, что пришло время всё это исправлять.
Наталья Федорцова:
Есть желание вывести?
Кирилл Релих:
Вывести уже не получится, слишком сложный процесс. Проще сделать что-то более качественное и красивое.
Наталья Федорцова:
Было ли когда-нибудь желание ударить рефери?
Кирилл Релих:
Нет, абсолютно никогда. Всегда веду бой чисто, и судьи лишь минимально вмешиваются.
Наталья Федорцова:
И напоследок. Видела, один из ваших любимых певцов – Валерий Меладзе. А если он вас вызовет на бой, поднимется рука?
Кирилл Релих:
А почему нет? Легко. Тут бы уже бой состоялся, но сделали бы всё красиво – победила бы дружба.