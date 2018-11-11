Кирилл Релих о бое с Валерием Меладзе: «Мы бы сделали всё красиво»

Новости Беларуси. Боксер Кирилл Релих недавно защитил свой титул в первом полусреднем весе. После успеха он нарасхват, но в интервью нашему корреспонденту Наталье Федорцовой признался: популярность и слава белорусским боксерам не светит, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. А вот деньги – вполне.

Наталья Федорцова, СТВ:

Кирилл, ваш крайний бой выдался очень ярким. При выигрыше чего больше: радости от победы или боли от пропущенных ударов?



Кирилл Релих, чемпион мира по боксу по версии WBA:

В этом бою пропустил достаточно много ненужных ударов. Но боль начинает приходить уже после поединка, когда начинаешь отдыхать. А так чувствуешь только радость. О бое с Трояновским: «У него непрофессиональная манера бокса, которую я не люблю» Наталья Федорцова:

По оценкам Эдуард Трояновский – один из тяжелейших соперников для вас, а по вашим ощущениям, с кем было тяжелее всего? Кирилл Релих:

Наверное, соглашусь с оценками, с Эдуардом и было тяжелее всего. У него любительский стиль, у него непрофессиональная манера бокса, которую я не люблю. Пришлось боксировать 12 раундов в любительском стиле, а это не самое приятное занятие для меня. Белорусский боксер Кирилл Релих защитил титул чемпион мира по версии WBA Наталья Федорцова:

И что чувствует человек, которому предстоит получить около ста ударов за вечер?

Кирилл Релих:

Почему именно сто? Просто защищайся и получишь меньше. А что чувствуешь? Не думаешь об этом вообще. «Я не сторонник женского бокса» Наталья Федорцова:

Существует множество приверженцев того, что бокс – это не женское дело. Как вы к этому относитесь? Кирилл Релих:

Я тоже как-то не сторонник женского бокса. Видел бои девушек, но это зрелище не впечатлило. Наталья Федорцова:

Не впечатлило по технике или сам факт девушки в ринге? Кирилл Релих:

Вообще, в целом, когда девушки друг друга бьют, как-то не захватывает. Наталья Федорцова:

А вот на Западе хватает женщин, которые яро борются за равные права с мужчинами, как вы относитесь к феминисткам? Кирилл Релих:

Как говорилось в одном фильме: «Если вы хотите быть наравне с мужчинами, тогда не удивляйтесь, если будете получать по лицу». На мой взгляд, в этой борьбе за равные права должна быть какая-то грань. Если уж на то пошло, абсолютно равные права, тогда и абсолютно равные обязанности, например, пойти в армию.

Наталья Федорцова:

Хорошо, тогда представим такую ситуацию: вот ринг, в нём девушка, по всем стандартам она подходит для боя с вами, только одно «но» – это девушка, и вам нужно выходить против неё, бой состоится? Кирилл Релих:

Думаю, что нет. Надеюсь до такого, по крайней мере, в моей карьере, не дойдёт. После завершения спортивной карьеры уйдёт в политику? Наталья Федорцова:

Николай Валуев, Виталий Кличко – все они по завершении карьеры ушли в политику. Как думаете, что заставляет боксёров заняться именно этим делом? Кирилл Релих:

Наверное, желание что-то изменить хотя бы в своей стране, в своём государстве. Наталья Федорцова:

А вы по окончанию карьеры не думали пойти в Палату представителей? Кирилл Релих:

Для начала мне нужно окончить университет, чтобы получить соответствующие образование. Наталья Федорцова:

Я думаю, это не проблема.

Кирилл Релих:

Тем не менее, это уже другой виток жизни, о котором я пока не думал. Наталья Федорцова:

И всё же, снова представим ситуацию: всё сложилось и вы в Палате представителей, с каких законопроектов начнёте? Кирилл Релих:

Такой каверзный вопрос, честно, даже и не знаю, с чего бы я начал. Мыслей очень много. Но, для начала, туда нужно ещё попасть, а после уже разбираться. Наталья Федорцова:

Хотя бы, с какой сферы начнёте: спортивной или, к примеру, социальной или культурной? Кирилл Релих:

Наверное, больше с социальной, конечно, и про спорт бы не забыл. Но акцент на социальной, важнее сделать жизнь народа лучше. Причём не через 5 или 10 лет, а именно сейчас, на данный момент. Наталья Федорцова:

А если отойти от этого, ещё не думали, в каком направлении будете работать по завершению карьеры? Кирилл Релих:

Планов, конечно, много. Всё будет зависеть от того, когда и с каким бюджетом завяжу со спортом. «Я замкнутый, спокойный, живу исключительно в своём мире» Наталья Федорцова:

Назвали бы себя эмоциональным человеком? Кирилл Релих:

Да нет, не сказал бы. Я больше замкнутый, спокойный, сказал бы, что живу где-то исключительно в своём мире. Наталья Федорцова:

А в ринге?

Кирилл Релих:

Сейчас тоже становлюсь более спокойным: выхожу, делаю любимую работу и получаю от этого удовольствие. А вот раньше – да, эмоции меня перехлёстывали, и из-за этого возникали проблемы с дисциплиной. Наталья Федорцова:

Насколько сложно от этого уйти? Кирилл Релих:

Всё это приходит с возрастом, поэтому сейчас держать свои эмоции под контролем не сильно сложно. Наталья Федорцова:

А в целом характер, который вы показываете в ринге, от характера в жизни сильно отличается? Кирилл Релих: «Чем тяжелее тебе, тем лучше в дальнейшем для победы» Кирилл Релих:

Думаю, да, сильно. В жизни я абсолютно другой, спокойный, менее агрессивный.

«Быть хорошим боксёром – 30% успеха, остальные 70% – психология» Наталья Федорцова:

На обывательском уровне бокс воспринимается как драка с определёнными правилами. На ваш профессиональный взгляд, что отличает бокс от обычного махания кулаками, может, какая-то своя философия?

Кирилл Релих:

Бокс – это не драка, это искусство. Ты должен принять решение за сотую долю секунды, так что это точно не драка, и здесь всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Наталья Федорцова:

Кстати, бывает же, когда в ринге вместо боя начинается драка. Как вы понимаете, что ситуация выходит из-под контроля? Кирилл Релих:

Даже не знаю, как объяснить. Бывает, парни решают зарубиться, дело закончится тем, что упадёт либо один, либо второй, главное – не переставать боксировать. Наталья Федорцова:

А вопрос психологии, ведь для победы мало быть хорошим боксёром? Кирилл Релих:

Быть хорошим боксёром – это только 30% успеха, остальные 70% – это как раз и есть психология. Наталья Федорцова:

Что важнее: проанализировать соперника или самому настроится? Кирилл Релих:

И то, и другое. Должен быть готов и физически, и морально, чтобы качественно выполнить свою работу. «На районе прозвище «царь» Наталья Федорцова:

У вас несколько прозвищ, и каждое из них давали тренеры, а как бы вы сами себя назвали?

Кирилл Релих:

На районе прозвище просто «царь». А так, дали и дали прозвище, смысл что-то менять, меня всё устраивает. Наталья Федорцова:

Но их два. Одно официальное, а второе дали в Англии, какое ближе? Кирилл Релих:

Ближе? Наверное, то, которое дали на районе, я как-то ближе к народу. О зарплате Наталья Федорцова:

Всех всегда интересует вопрос зарплат. Я не буду спрашивать про конкретные цифры. Но в какой профессии вы бы смогли заработать примерно столько же? Кирилл Релих:

А профессию в нашей стране? Наталья Федорцова:

Давайте пока в нашей. Кирилл Релих:

Даже не знаю, мне кажется, в нашей стране таких вакансий нет.

Наталья Федорцова:

А не в нашей? Кирилл Релих:

Если где-то есть нефтяная вышка… «Я бы изъявил желание поработать со сборной, смог бы привнести что-то новое» Наталья Федорцова:

Белорусский бокс – дело достаточно проблематичное, чего нам не хватает для стабильного «хорошо»? Кирилл Релих:

Я бы сказал, что у нас всё слишком хорошо. Есть большое количество школ, залов, есть много парней, которые стремятся и хотят чего-то добиться. Могу сказать, что надо менять сохранившиеся советские устои, тренерский состав. Дать дорогу молодым, допустим, я бы изъявил желание поработать со сборной. На фоне своего опыта, знания организации зарубежного тренировочного процесса, смог бы привнести что-то новое. Конечно, сейчас в эпоху интернета, открыл, посмотрел, что и как делается в одной сборной, в другой, и кажется, делай то же самой и всё. Но есть и индивидуальный психологический подход к каждому спортсмену. И если ты 2-3 недели поработал с человеком по программе, которую видел в интернете, это не будет работать. Наталья Федорцова:

Омолодить тренерский штаб, а популяризация? Ведь если мы сейчас выйдем на улицу и попросим назвать белорусских боксёров, вряд ли услышим много фамилий. Кирилл Релих:

Я думаю, мы вообще никаких имён не услышим. Наталья Федорцова:

Однако, к примеру, Домрачеву знают все.

Кирилл Релих:

В белорусском боксе и олимпийских чемпионов нет. Нужны победы на высокоранговых соревнованиях, тогда и уровень популярности значительно вырастет. Наталья Федорцова:

Тренеры, популяризация и этого хватит, чтобы бокс стал национальным видом спорта? Кирилл Релих:

Конечно же, должны быть и спортсмены. В принципе, можно сделать, как делают многие – пригласить зарубежных спортсменов, это не проблема. А так, у нас всего хватает, чтобы идти в элиту мирового бокса. Даже слишком «всего хватает», может, именно в этом и проблема. Допустим мне неудобно тренироваться в зале, где всё вылизано, вышколено. Я люблю рабочую обстановку: пыль, пот, грязь. Наталья Федорцова:

То есть, какой-то андерграунд должен быть. Кирилл Релих:

Конечно, ты должен понимать, чего ты хочешь, чтобы выскочить из этого всего. Наталья Федорцова:

Звёзды в тепличных условиях не растут? Кирилл Релих:

Абсолютно, в этом виде спорта точно нет. Наталья Федорцова:

В белорусском боксе только один промоутер, как считаете, это хорошо или плохо? Кирилл Релих:

Не знаю, почему плохо? У нас не такая большая страна, и одного вполне хватает, да и боксёров не так много, поэтому одного вполне достаточно. О работе в детском саду: «Если со своими можно договориться, то с чужими ­– без шансов» Наталья Федорцова:

А дальше хочу вам задать несколько вопросов, скажем так, от блондинки, поэтому постарайтесь ответить как-нибудь отвлечённо.

Было ли у вас когда-нибудь желание кого-то убить или покалечить?

Кирилл Релих:

Хороший вопрос, никогда не задумывался об этом, приеду домой – поразмышляю. А вообще, у меня такой характер: чуть-чуть позлился, отпустило и дальше жизнь прекрасна. Наталья Федорцова:

К какому врачу боксёры обращаются чаще всего? Кирилл Релих:

Наверное, к хирургу. Наталья Федорцова:

С чем, что вылетает в первую очередь? Кирилл Релих:

Руки, локти плечи – наш рабочий инструмент. Наталья Федорцова:

А как же стереотип про зубы? Кирилл Релих:

Это у плохих боксёров такой стереотип. Наталья Федорцова:

У вас двое детей, смогли бы работать воспитателем в детском саду? Кирилл Релих:

Нет, это точно нет. Наталья Федорцова:

Почему? Кирилл Релих:

Дети – это всегда непредсказуемость. Если ещё со своими можно как-то договориться, то с чужими ­– без шансов. «Какие уже драки, я семейный человек» Наталья Федорцова:

Сколько человек должно быть в подворотне, чтобы у вас и прикурить нашлось, и телефон был позвонить? Кирилл Релих:

Слава Богу, по подворотням не хожу уже давно. Но до этого всегда старался, да и сейчас стараюсь, по максимуму избегать конфликтов. Конечно, были ситуации, когда всё, прижали к стенке, но чуть что, я быстро бегаю.

Наталья Федорцова:

То есть чисто легкоатлетические данные? Кирилл Релих:

Конечно. Какие уже драки, я уже семейный человек, можно сказать, уже стар для этого. Зато, словом или взглядом могу разрешить ситуацию. Наталья Федорцова:

Насколько важно сохранять суровое лицо в ринге, и насколько долго получается его сохранять? Кирилл Релих:

Да, это же абсолютно неважно, суровое лицо или нет. Тем более, всегда уважительно отношусь к сопернику, никогда не включаю, прости за грубость, «бычку». Наоборот, всегда улыбаюсь, стараюсь быть на позитиве. Вот будет суровое выражение, дадут тебе по лицу – и пропадёт суровое лицо. О татуировках, рефери и любимом певце Валерии Меладзе Наталья Федорцова:

Как-то говорили, чтобы завестись перед боем, обзываете себя. Какими словами? Кирилл Релих:

Здесь слова бывают разные. Но действительно, бывает такое, что приходишь, и перед боем начинается какая-то хандра, тогда начинаешь себе говорить: «Давай-ка, братик, вставай, работай, чего ты расслабился»? Наталья Федорцова:

Сколько татуировок нужно боксёру для полного счастья? Кирилл Релих:

Я уж точно не задумывался, сколько их нужно. Все мои были сделаны лет в 16-17, а теперь с годами понимаешь, что пришло время всё это исправлять.