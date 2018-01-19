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Тренер белорусской сборной по спортивной гимнастике: «Сейчас наша задача максимально набрать сложность»

19 января 2018 18:52
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Новости Беларуси. Белорусская спортивная гимнастика имеет давние традиции, однако нынче наши позиции далеки от лидерских, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нынешнем олимпийском цикле акцент тренерского штаба сделан на молодежь.

Сегодня национальная команда находится на учебно-тренировочном сборе в «Стайках». Впереди ряд важных стартов: чемпионаты Европы и мира, а также февральский турнир на призы Олимпийских чемпионов. В Минск ожидается приезд команд из Азербайджана, Грузии, стран Балтии и Туниса.

Тренер белорусской сборной по спортивной гимнастике: «Сейчас наша задача максимально набрать сложность»-1

Екатерина Колмагорова, государственный тренер национальной команды Беларуси по спортивной гимнастике:
Идет серьезная подготовка к 2019 году, к II Европейским играм. Вообще состояние отечественной гимнастики, конечно, оставляет желать лучшего. И в настоящий период проводятся реформы во всех звеньях направления спортивной гимнастики, начиная с массового спорта, заканчивая спортом высоких достижений.

Тренер белорусской сборной по спортивной гимнастике: «Сейчас наша задача максимально набрать сложность»-4

Александр Баранов, главный тренер мужской сборной Беларуси по спортивной гимнастике:
В этом году у нас чемпионат мира, чемпионат Европы. Чемпионат мира отборочный к Олимпийским играм, надо попасть в 24 сильнейших. В следующем году уже надо будет попадать в 12 сильнейших – это уже будет прямая путевка на Олимпийские игры.

Сейчас наша задача максимально набрать сложность и максимально повысить качество.

# Гимнастика # Фотофакт # Александр Баранов # Екатерина Колмагорова

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