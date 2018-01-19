Джек Скилле о поражении китайскому «Куньлуню»: «Сейчас удача не на нашей стороне»

Новости Беларуси. Шансы столичного «Динамо» на попадание в плей-офф КХЛ с недавнего времени перешли в разряд теоретических, сообщили в программе «СТВ-Спорт». От самих зубров зависит далеко не все, тем не менее, команда намерена бороться до последнего. 18 января бело-синие принимали на «Минск-Арене» китайский «Куньлунь».

Чем ближе к концу сезона, тем меньше зрителей на трибунах «Минск-Арены». А ведь поддержка зубрам нужна как никогда – в их игре пропал привычный драйв. Вот и с «Куньлунем» минчане начали нервозно: в первом периоде динамовцы заработали аж 12 минут штрафа. Неудивительно, что гости открыли счет (шайба на счету Брюле в большинстве). Во второй двадцатиминутке хозяева льда смотрелись повеселее, но было одно но: очень уж долго не удавалось забросить. Эту досадную оплошность исправил Джастин Фонтейн. Однако азиатская команда за две минуты до ухода в раздевалку вновь вышла вперед (отличился Кейн). А еще через 30 секунд гости заставили оставшихся на трибунах болельщиков пожалеть о своем визите на арену. Чипчура убежал в отрыв – и «Куньлунь» повел 3:1.

Джастин Фонтейн, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Я думаю, мы сегодня очень много теряли шайбу и те два гола, которые мы пропустили, стали переломными в матче. Наша основная проблема в том, что мы не смогли распорядиться шайбой. В третьем периоде хозяева льда выглядели обреченно. Кажется они просто не понимали, как им все-таки забросить не то что две-три, а хоть одну шайбу. В общем, отличиться так и не удалось. В остатке поражение 1:3. Прицел у динамовцев в последних играх основательно сбит – в четырех матчах всего два гола.