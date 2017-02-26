Трасса 2,5 километра и 2 тысячи участников: как прошел спортивный праздник «Минская лыжня-2017» в Веснянке

Новости Беларуси. На неделе в столице после долгого перерыва состоялся спортивный праздник «Минская лыжня». Его корни лежат аж в 80-х годах прошлого века. С 2013-го не везло с погодой. Оттепель даже заготовленный снег делала непригодным для лыжников. Она была и на этот раз, но празднику не помешала.

Специальная снежная подушка толщиной в полметра на лыжероллерной трассе, говорят организаторы, продержится хоть до середины апреля. Даже если весь снег вокруг растает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Генпрокурор, айтишник, школьник, ученый, пенсионер… Профессия и возраст значения не имеют. Всего больше двух тысяч человек. Традиции таких массовых лыжных пробегов – три десятка лет. Старт был дан 16 февраля 1986-го. 15 километров. Стартовали от «Боровой». 12 тысяч человек. В их числе и Анна Николаевна. Она, кстати, работает в одном из столичных общежитий.

Анна Маньковская, участница «Минской лыжни-2017», воспитатель общежития:

Вдоль дороги мы бежали в спорткомплекс «Раубичи». Было красиво, никто не хотел сходить. Погода была хорошая, морозная, снежный покров большой, просто единственное – была узкая колея.

Может, и узкая тогда была колея, но набрав как следует ход, Анна Николевна с лыжни уже не свернула.

Анна Маньковская:

Лыжи у меня зачехлены, стоят на балконе, всегда готовы к спортивным соревнованиям. Как только сезон наступил, становимся на лыжи, не одна, с подругой, выходим, тренируемся.

С 1986 года многое изменилось. Менялась трасса, менялась правила, а иногда в планы вмешивалась погода – и пробег вовсе отменяли. Но в 2017-м организаторы пообещали: старт состоится. Подушка на трассе – 50, а местами и все 60 сантиметров искусственного снега.

Константин Калиновский, начальник лыжероллерного отдела и транспорта футбольного клуба «Минск»:

Он способен пропускать всю эту воду, в себя не впитывать, трасса не так деформируется, как натуральный снег. Натуральный снег впитывает в себя, разрушается и тает.

На круг 2,5 километра понадобилось около тысячи 15-кубовых грузовиков. Состояние трассы такое же, как и вначале зимы. Крупные кристаллы искусственного снега в любую погоду не препятствуют скольжению. Пока Анна Николаевна разминается в тренажерном зале, Алексей – по профессии он продавец-консультант – на другом конце города вышел на пробежку. Готовится к дебюту на лыжне. Но не к дебюту на трассе в Веснянке.

Алексей Гринюк, участник «Минской лыжни-2017», продавец консультант:

Я очень часто посещаю эту трассу, не только зимой, но и летом, очень хорошо знаю рельеф, каждый бугорок знаю.

В Веснянке лыжные пробеги – дело привычное. Трасса действительно многим знакома.

Лыжники здесь едва ли не круглые сутки. Весь сезон. А почему нет? Кандидат экономических наук Валерий Валерьевич Гончаров. Сейчас он возглавляет один из центров Академии наук, а вот когда учился в школе, за соседними партами сидели дети спортсменов. Так и втянулся.

Валерий Гончаров, директор государственного научного учреждения «Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси»:

Теперь в Минске прекрасные условия, почти ежедневно после работы мы из принципа, чтобы побороть себя, приезжаем сюда на трассу, здесь освещено, много фанатов лыжного спорта, так и мы вместе с фанатами. В среднем 15 км за выезд, больше – тяжеловато, меньше – недостаточно нагрузки.

Кому-то не хватает нагрузки, а кому-то – опыта на лыжне. Но это не повод отказываться от участия. Ведь медали в масс-старте организаторы пообещали всем, вне зависимости от результатов. Так что, становимся на лыжи. Преодолеть нужно 2,5 км.

Анна Николаевна в отличной спортивной форме. Тренировка накануне не прошла зря.

Алексей не уступает. Тоже развивает неплохую скорость.

Добравшимся до финиша – медаль. Как и обещали.

В эстафетах сражались между собой команды облисполкомов. Заодно с ними вышли на старт и лыжники Мингорисполкома. Боролись за трофей и силовики.

Екатерина Жилянина, СТВ:

А тот, кто совсем не умеет кататься на лыжах, тоже мог найти себе занятие по душу, тем более призы давали не только за участие в лыжной гонке.

Организаторы уверяют: при небольшом плюсе трасса продержится еще как минимум две недели. Так что до следующей «Минской лыжни-2018» еще есть возможность потренироваться.