Заниматься спортом в Беларуси становится модным: в «Минской лыжне – 2017» приняли участие более двух тысяч человек

Свои силы пробовали представители силовых министерств и ведомств, обычные горожане и иностранные гости. Победителями «Минской лыжни – 2017» стали Команды Витебской области и Службы безопасности Президента.

По спортивному марафону скучали – более двух тысяч участников вышли на старт эстафетной гонки.

Новости Беларуси. И еще немного спортивного триумфа. Уже не профессиональных спортсменов, а любителей здорового образа жизни. «Минская лыжня» после трехлетнего перерыва снова в столице.

В столице «Минская лыжня» в последний раз проходила в 2013 году. Ну, не везло с погодой! Сегодня она тоже не очень зимняя. Однако организаторы пообещали снежную подушку на трассе.

Конечно, лыжники не могли не откликнуться на такое заманчивое предложение.

Николаю Захарченко уже почти 90 лет. Он –отличная реклама, что спорт помогает убежать от болезней. Ветеран холода не боится. Поэтому в морской бескозырке и тельняшке. И медали надевает, чтобы видели. Но только военные. Марафонских слишком много. Тяжеловато.

Николай Захарченко:

Это самая оздоровительная физкультура – свежий воздух, лыжня. Мы когда-то бегали в одних плавках, трусах! В марте месяце бывало снег, завируха. А у нас ветераны войны, труда

Аня и Вероника с лозунгом «движение – жизнь» согласятся. На «Минской лыжне» в первый раз. Наверняка, не в последний.

Заниматься спортом в Беларуси становится модным.

Анна Сколова, студент:

Очень нравится кататься на лыжах, еще с детства папа учил.

Вероника Ачаповская, студент:

Конечно! Пройти до конца дистанцию.

Сбросить лишние калории, а заодно на собственном примере поагитировать за здоровый образ жизни приехали и самые разные белорусские чиновники.

Вот к старту готовится председатель комитета госконтроля – Леонид Анфимов. А вот генпрокурор Александр Конюк призывает не засиживаться в кабинетах.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Раньше я помню фильм такой был «Абидно говоришь» Конечно, прокурор обязательно должен быть в форме. В конце концов мужик! Ну как? По-другому не может быть. Живот надо убирать чтобы не животов. А для этого лыжи нужны.

Журналисты СТВ тоже на лыжах. Корреспондент Екатерина Жилянина надела спортивный инвентарь. На лыжероллерную трассу сегодня приехали больше двух тысяч минчан и гостей столицы.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

В последнее время на порядок повысилось число занимающихся спортом и не на показ, не загоняем. Зайдите в фитнес-залы, зайдите в залы аэробики, в залы гимнастики. Везде найдете достаточно плотное количество занимающихся. Причем очень много за свой личный счет. Люди сегодня готовы вкладывать деньги в свое здоровье. В здоровье своих ребятишек.

«Минская лыжня» стала праздником и для тех кто не решился попробовать себя на лыжероллерной трассе.