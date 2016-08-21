«Торпедо-БелАЗ» и «Городея» разгромили соперников: итоги матчей 20 августа чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Оба субботних противостояния 19-го тура Беларусбанк-чемпионата страны по футболу завершились разгромными победами хозяев поля.

Игроки жодинского «Торпедо-БелАЗ» проехались на этом самом БелАЗе по гостям из микашевичского «Гранита», превратив их оборону в гранитную крошку, сообщили в программе сообщили в программе СТВ-спорт.

Если в первом тайме полешуки ещё сдерживали натиск фаворитов, то после перерыва на них больно было смотреть.

Сетка ворот Родиона Семука соприкасалась с мячом целых 5 раз.

Начало погрому положил Вадим Демидович, который впоследствии оформил дубль. Также забивали Михаил Афанасьев, Максим Имереков и Терентий Луцевич.

Парой часов ранее «Городея» разбила на родном стадионе «Нафтан» – 3:0, продлив беспроигрышную серию в чемпионате до впечатляющих 7 игр.

Теперь «сахарники» поднялись на 5-ую строчку в турнирной таблице, откуда, впрочем, их может сместить минское «Динамо», если обыграет 21 августа «БАТЭ» в самой принципиальной дуэли 19-го тура.с