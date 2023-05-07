«То, что мы делаем в этом сезоне, – нечто невероятное!» Арина Соболенко о победе на крупном турнире в Мадриде
Арина Соболенко выиграла крупный турнир в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финале она оставила не у дел первую ракетку мира Игу Швентек из Польши.
Финальный матч в Испании выдался на редкость боевым. Противостояние длилось более двух с половиной часов. Дебютный сет остался за нашей теннисисткой – 6:3. Во второй партии соперница отплатила той же монетой. В решающем отрезке Соболенко вела – 3:0, однако Швентек сразу же сделала обратный брейк.
Казалось, инициатива ускользнула из рук. Только вот не в характере Арины сдаваться. Наша прима собрала волю в кулак, исключила собственные ошибки и заиграла так, что зрители аплодировали ей стоя.
Розыгрыш за розыгрышем белоруска разрывала оборону оппонентки. И в итоге победила. Счет – 6:3.
Арина Соболенко, победительница турнира:
То, что мы делаем в этом сезоне, – нечто невероятное, это действительно очень мотивирует и меня, и остальных. Это вдохновляет каждого члена моей команды усердно работать, мыслить открыто, быть открытым для новых вещей, чтобы улучшить мою игру, мою ментальную сторону игры. Это что-то действительно вдохновляющее!
Нынешний титул стал для Соболенко уже третьим в сезоне. Ранее она не знала равных в Аделаиде и на открытом чемпионате Австралии, записав в личную биографию первую победу на «Большом шлеме». Наша спортсменка третий раз в карьере обыграла почти непобедимую Швентек.
Более того, она взяла реванш за проигрыш польке в финале в Штутгарте. А триумф в Испании стал 13-м в послужном списке на состязаниях под эгидой WTA.