«То, что мы делаем в этом сезоне, – нечто невероятное!» Арина Соболенко о победе на крупном турнире в Мадриде

Арина Соболенко выиграла крупный турнир в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финале она оставила не у дел первую ракетку мира Игу Швентек из Польши.

Финальный матч в Испании выдался на редкость боевым. Противостояние длилось более двух с половиной часов. Дебютный сет остался за нашей теннисисткой – 6:3. Во второй партии соперница отплатила той же монетой. В решающем отрезке Соболенко вела – 3:0, однако Швентек сразу же сделала обратный брейк.