«Терялась опора, сразу наступал страх». Поговорили с Владимиром Сальниковым о его спортивном пути

Одним из подарков для участников II Игр стран СНГ стал приезд на турнир 4-кратного олимпийского чемпиона по плаванию, президента Всероссийской федерации плавания, президента Ассоциации водных видов спорта России Владимира Сальникова, которого любезно пригласила на мультифорум председатель Белорусской федерации плавания Элла Александровна Селицкая. Легенда был тронут приемом и прекрасными условиями для плавания в Бресте, он также охотно согласился встретиться и с нашей программой «Спорттаймер» и вспомнить свой спортивный путь. «Терялась опора, сразу наступал страх». Как Владимир Сальников пришел в плавание?

Юлия Силипицкая, СТВ:

А когда вы в последний раз были в Минске? Владимир Сальников, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, президент Ассоциации водных видов спорта:

Лет 10 точно не был, даже больше. В Минске строится современный бассейн, который пустовать не должен и не будет. Поэтому я уверен, что будут проводиться интересные турниры, и это шанс приехать. Юлия Силипицкая:

С удовольствием будем вас ждать. Вы сразу стали стайером? Владимир Сальников:

Мста, которая впадает в озеро Ильмень. И деревня, значит, не самая была, наверное, большая, но там была река, вот эта, которую все мальчишки переплывали как угодно, и, конечно, о техники плавания ничего не знали. Но зато себя комфортно чувствовали. Все в кроме меня. А я стояла на берегу, ходил там по пояс, чуть больше, и меня, конечно, страшила, значит, вода, потому что, как только терялась опора, сразу наступал страх. И маме с папой, видно, я это высказал. Поэтому они отправили меня в бассейн. Но я заболел после двух занятий. Юлия Силипицкая:

Я помню: воспаление среднего уха. Владимир Сальников:

Да, классическое вообще. Юлия Силипицкая:

Это наше заболевание. Владимир Сальников:

И, значит, в следующий раз я оказался уже в бассейне в возрасте 8 лет, когда, до сих пор такая практика существует, тренеры детской школы приходят. Юлия Силипицкая:

В 8 лет, приблизительно 8-9 лет. Сейчас немножечко раньше стали. В 8-9 – классические. Владимир Сальников:

Нормально, когда пришел тренер и говорит, кто хочет заниматься? Но, конечно, я руку тянул.

Юлия Силипицкая:

Сильно тянул. Владимир Сальников:

Сильно, да. Поэтому пригласили на первое занятие. Отбор был по таким простым… Юлия Силипицкая:

Антропометрическими данными и мелкими упражнениями. Владимир Сальников:

Мелким упражнениям, да. Значит там: нырнуть под дорожку, ну и все, короче, меня приняли. Получилось! Получилось – приняли. И с тех пор это было началом... Юлия Силипицкая:

А вот стайерская такая, скажем, стезя, когда она открылась? Владимир Сальников:

Это уже после 4 лет занятий в группе Петрова Глеба Георгиевича. Казалось так, что мои результаты, которые я показывал на спине, там, в 100 метрах у меня было дистанция, в которой я плыл неплохо, ну, как-то так остановились. Тренер говорит: на спине у тебя результаты остановились, брасом ты не умеешь. Про баттерфляй вообще не говорю. Комплексом, если сложить все способы у вас вообще ничего не получится. Осталось что? 1 500 метров. Я понял, что другого у меня варианта нет, как переключиться на дистанцию 1 500 метров, и с тех пор она стала моей главной. Юлия Силипицкая:

1 500 – это в первую очередь выносливость, и это склад характера еще. То есть, холерику сложно преодолеть. Вы просто уже по складу были готовы на длинные дистанции, или вы в себе это воспитывали? Владимир Сальников:

С одной стороны, у меня выхода не было, с другой стороны – вот это умение преодолевать трудности, потом мой тренер сказал, что это у тебя талант. На самом деле не в двигательном, так сказать, аспекте, а именно в работоспособности, что ты можешь придавать большие нагрузки. Самое, наверное, тяжелое для стайера, который плывет, это не нагрузки. Как ни странно, самое тяжелое – это видеть, как спортсмены, которые выбрали себе дистанции… Юлия Силипицкая:

Выходят раньше… Как я вас понимаю! Карьера олимпийца. Как проходила подготовка и с какими трудностями приходилось сталкиваться?

Юлия Силипицкая:

Какой максимальный объем одной тренировки вы преодолевали в своей олимпийской карьере? Владимир Сальников:

12 километров. Начиналась с 500 метров любым способом – разминка, потом 10 по 600, с отдыхом 10 секунд между дистанциями на определенном пульсе, потом еще раз 500 спокойно, потом 10 по 300, 15 секунд на более высоком, а потом по 150. В общем, все вместе – три комплекса. Юлия Силипицкая:

Это была самая такая? Владимир Сальников:

Да, это была самая такая тяжелая. Потому что от серии к серии шло повышение интенсивности. Юлия Силипицкая:

Надо прибавлять. Владимир Сальников:

Между отрезками это было сначала ровно 10 секунд. Это вот отдышался: раз, два, три, четыре, пять – уже опять поплыл. Потом по 15, еще один лишний вдох. 20 – уже очень много казалось. Юлия Силипицкая:

20 секунд это очень много, действительно. Владимир Сальников:

Но сила была выше, поэтому это все складывалось в то, что после тренировки, тяжело было вообще что-то делать. Юлия Силипицкая:

Вам снятся сны, когда вы плывете? Владимир Сальников:

Мы готовились к чемпионату мира. Было три тренировки в день. Значит, по 8 километров в каждой, по 2 часа, плюс еще час в зале. И вот это длилось три недели. Надо сказать, что на сон уходило времени, так сказать, в обрез, потому что тренировка последняя заканчивалась уже где-то ближе к 11. Падали, спали и, бывало, просыпался от того, что мне снилось, что я еще плаваю. Юлия Силипицкая:

А, когда уже закончили, снились? Владимир Сальников:

Кстати, когда перегрузка идет, независимо от чего-либо. Значит, сны повторяются, причем они повторяются такие, что нужно пробыть на каких-то ответственных соревнованиях 1 500 метров, я создаю, что я не в твоей форме. Первая Олимпиада. Как тренер Кошкин повлиял на карьеру Владимира Сальникова?

Юлия Силипицкая:

Мне интересно, как спортсмен и как человек, который писал дипломную работу: результат спортсмена от взаимодействия с тренером Кошкиным. Вы были единым целым, когда готовились к Олимпийским играм в Москве? Или у вас был как бы тренер-ученик, и мы всегда писали в дневнике, первая заповедь: тренер всегда прав. Если тренер не прав, вспомни заповедь номер один. Владимир Сальников:

Есть три стадии у каждого спортсмена, когда тренер всегда прав – это первые две. Первая, вообще, он еще и царь, и бог, и папа, и мама в одном флаконе. Вторая – она близко к первой, но там еще наступает некое более глубокое понимание всех процессов. И третья стадия – это когда спортсмен настолько себя знает, что он подсказывает тренеру, что нужно делать. Вот тогда вот эта третья, она очень, скажем, интересная. Она очень интересная и очень... Деликатная, потому что есть грань такая, которая... Значит, с одной стороны... Юлия Силипицкая:

Нельзя переступать. Владимир Сальников:

Ну, вот три стадии. У меня было три тренера. Это Глеб Петров, Игорь Кошкин и моя супруга Марина Сальникова. Юлия Силипицкая:

То есть, когда вы готовились к Олимпиаде, у вас какая была стадия с Кошкиным? Вторая? Владимир Сальников:

Вторая стадия. Юлия Силипицкая:

Вы расстались не очень хорошо с Кошкиным. Владимир Сальников:

Тут нечего скрывать. Он был абсолютно таким человеком-максималистом. Юлия Силипицкая:

И тоталитарным, насколько я понимаю. Владимир Сальников:

Ну, в какой-то степени, да. Потому что он в нас внушал, наверное, то, что мы сами, может быть, и не видели. Потому что, однажды, я вспоминаю, еще до московской Олимпиады, 4 года, собрал нашу группу. Юлия Силипицкая:

Вы совсем юны были.

Владимир Сальников:

Это был сентябрь еще 75 года. А я совсем пацан. И он говорит: мы начинаем готовиться к Олимпийским играм. Я думаю, что за ерунда. Тренер, я там еще, так сказать, мне расти, расти, какие Олимпийские игры. Но постепенно, постепенно, шаг за шагом, как оказалось, что цель-то ближе, чем я думал. И в 16 лет я поехал на свою первую Олимпиаду. Меня могли спокойно не брать. Ну, по решению тренерского совета, молодого, скажем так, прогрессирующего, решили взять, чтобы обстрелялся. Юлия Силипицкая:

Ну, обстрелялся хорошо к 80 году. Владимир Сальников:

Да, обстрелялся неплохо. Это помогло всего. Два рекорда Европы на дистанции 1 500. Пятое место в финале. Да, это было хорошо. Но Москва это же было другое. Я уже был фаворитом. 1984 год, Дружба, конечно. Да, отказ Олимпиады произошло за несколько месяцев. Все очень переживали. Это была действительно катастрофа для многих спортсменов. И я очень сильно переживал. Ну, потому что я практически был фаворитом. У меня были все шансы выиграть 400 – 1 500. Все результаты у меня были на самой высшей ступени. Юлия Силипицкая:

То есть вы хотели повторить Москву и немножечко улучшить это, я так понимаю. Из пятнашки и еще чуть-чуть. Владимир Сальников:

Конечно, все шансы были, они были очень сильные, но и отказ от этой Олимпиады, конечно, повлиял. Потому что, с одной стороны, уже не хотелось, потому что цели нет. А с другой стороны, было такое чувство неудовлетворенности, потому что, как вот останавливаться, когда еще не завершил то, что ты очень хотел. Юлия Силипицкая:

Слушайте, может, это Кошкин сломался психологически? Владимир Сальников:

Ну, по-разному. Он говорит: я не знаю, как тебя тренировать. Юлия Силипицкая:

Очень интересно: заслуженный тренер, который не знает? Владимир Сальников:

Это колоссальная смелость… Юлия Силипицкая:

Признаться в своем? Владимир Сальников:

Чтобы это с точки зрения, если глубоко, поглубже, рассматривать. Потому что я достиг всего. Нужна была совершенно новая мотивация, новый подход и так далее. Потому что старыми методами уже… Юлия Силипицкая:

Невозможно было поднимать. А новых, может быть, он и не знал? Владимир Сальников:

А новых и не было. Конец стогнации. Благодаря чему и кому удалось прервать застой и достичь новых успехов?

Юлия Силипицкая:

Согласитесь, что, наверное, наука в этот момент должна была для вас кругом спасательным и каким-то новым чем-то, что позволило. Владимир Сальников:

Да, конечно, нужно было новую методику. Ее же не было, ее надо было создавать. И тот вопрос стал, каким образом продолжать? Глядя по сторонам, я не видел ни одного тренера, которому бы я мог так довериться. Юлия Силипицкая:

Владимир Валерьевич, когда женщина за рулем, а ее муж рядом – бедная жена, но вы доверили руль. Владимир Сальников:

Нет, но это произошло не сразу. Юлия Силипицкая:

А, то есть вам пришлось с этим смириться? Владимир Сальников:

Конечно. Сначала были раздумья. И тут мой тесть мне заявляет, мы с ним очень близки были, он сам из мира спорта. И он там возглавлял научный центр. Вот, Марина, говорит, будет твоим тренером. Я говорю, Николай Васильевич, какой глупость вы мне только что сказали. Он говорит: вот увидишь. И через месяц я пришел к этой же мысли, что по сути дела других-то вариантов и нет. Юлия Силипицкая:

Вам было комфортно с ней? Владимир Сальников:

Комфортно, это сложно сказать, потому что на тренировке она была моим тренером, которому я должен полностью довериться. Юлия Силипицкая:

Если не вспомнишь заповедь номер один! Владимир Сальников:

Да, и дома она была моей супругой, и, так сказать, у нас все как-то так перемешалось одно с другим, и, надо сказать, что я не поверил сразу в то видение, которое она демонстрирует. Слепо просто женщине подчиняться – это вообще как-то не очень. Юлия Силипицкая:

Действительно! Владимир Сальников:

А я человек достаточно упрямый, поэтому мне нужно не просто показать, мне нужно доказать. Ну и доказательства шли через те методики, скажем, инструментальные методики, которыми она обладала. Юлия Силипицкая:

Все-таки иногда надо доверять женщине. Смотрите, олимпийская медаль. Владимир Сальников:

Да, конечно-конечно. Юлия Силипицкая:

Насколько вам тяжело было психологически справиться не с женой, а с вот этим стереотипом, что готовит жена, и вот он уже не перспективный, ну, так скажем, с теневой стороной вот этой четырехлетней подготовки? Владимир Сальников:

Как ни странно, она завоевала очень быстро уважение среди собратьев по цеху. Но, надо сказать, что она и в нашей бытности тренировок с Кошкиным уже занималась научной работой и сопровождала нашу группу на протяжении двух последних лет. Олимпиада в Сеуле и завершение карьеры пловца

Юлия Силипицкая:

Для чего вам нужен был Сеул? Для победы? Владимир Сальников:

Нужна была точка, которая может было поставить, а лучше восклицательный знак. У людей непосвященных рождалось такое чувство, что все бесполезно в моей карьере. Было не очень удачное выступление на чемпионате мира. Но был рекорд мира на 800, на первых Играх доброй воли в Москве. Непопадание в финал на чемпионате Европы было, но не было ни одного проигрыша на дистанции 1 500 метров в стране. Потенциально я готов к результату, тем более была проделана хорошая работа тренировочная и по показателям, так сказать, я эту форму обретал. Юлия Силипицкая:

Так выполнили вы этот норматив или не выполнили? Владимир Сальников:

Норматив, тот, который был установлен, я не выполнил, но, значит, я все равно был лучшим в стране. Я победил на чемпионате СССР. И по этому критерию я мог попасть. Но, так как они не считали, он не считал меня, скажем, кандидатом на медаль, то, соответственно, решения перенесли наверх. И я встречался с заместителем председателем в Госкомспорта. И вот у нас состоялся такой разговор, очень откровенный, и он доверил мне принять решение самому. И, конечно, я не собирался ехать туристом, чтобы посмотреть Сеул. Поэтому я сам определил, скажем, те параметры, которые и мне бы, так сказать, добавили уверенности, и ответили бы всем основным. Это матч был СССР – Канада. Я определил с Мариной тот результат, который мне нужно показать. И я его показал. Юлия Силипицкая:

Если бы было серебро или бронза, вы бы продолжили еще?

Владимир Сальников:

Не знаю, тут трудно сказать, потому что на самом деле наш психолог сборной команды Горбунов учил нас следующему. Нельзя зацикливаться на том, выиграешь ты или проиграешь и так далее. Потому что это на самом деле неправильно. Нужно концентрироваться и настраивать себя на работу. На то, что сделать все правильно. А результат он придет. Если ты все отдал и результат не пришел, это не значит, что ты проиграл. Потому что ты все силы свои отдал. Вот спорт учит как раз не то, что ты чемпионом стал только на пьедестале. Это ты себя переборол, да, если ты себя переборол и выложил все, но не смог там показать какой-то результат, что ты выиграл – это нестрашно. Страшно, что ты это и не сделал. А если ты это не сделал, то тогда всю жизнь будешь говорить: «а вот я бы мог бы, да кабы». Вот это и так далее. И, выходя на старт, я думал только об одном, что вот весь мой опыт спортсмена высокого уровня. Но сейчас – это мое как бы оружие. Я себе реально представлял, знаете, из какого-нибудь боевика, обвешанный автоматами, гранатометами, гранатами, пистолетами. Юлия Силипицкая:

Рэмбо? Ну, Рэмбо же тогда был в 88-м. Владимир Сальников:

Да, что-то типо. Я знал, что все, что у меня есть, выстрелит. Я себе не оставлю ничего. И вот с таким настроем я шел на старт, и наверное, там интересные моменты. Я разговаривал потом с моими соперниками. Юлия Силипицкая:

Да, уже после того, как... Владимир Сальников:

Говорит, у тебя искры из глаз просто, металл, прямо молния. Многие, я смотрел, просто прятали глаза. Юлия Силипицкая:

Вам помогла вера жены? Владимир Сальников:

Конечно! Я считаю, что она верила в меня не меньше, чем я в себя. Иногда в некоторых случаях и больше. «Я к этому не готов». Почему не сложилась карьера тренера?

Юлия Силипицкая:

Почему вы не решили продолжить карьеру тренера? Ведь вы были главным тренером. Владимир Сальников:

Тренером становится человек, который отрекается от всего. Я к этому просто не готов. Юлия Силипицкая:

От чего вы не можете отречься? Владимир Сальников:

Вы знаете, я на протяжении 20 лет двигался по одному пути. Я знаю, что успех может быть достигнут только буквально, когда ты буквально вкладываешь все. Если ты чуть-чуть себе оставляешь, то значит ты разойдешься на те сотые, десятые. Я сейчас считаю, что я занимаюсь тем делом, которое мне интересно и полезно. Как изменились методики и подход в современном плавании?

Юлия Силипицкая:

Современное плавание, оно – другое, согласитесь. Меняются купальники, меняются фармакологии, меняются методики. За счет чего еще можно сейчас увеличить результат? Владимир Сальников:

Нельзя смешивать, скажем, работу над теми системами, которые могут вызвать антагонизм. То есть, если раньше нас нагружали, вот просто максимум, чтобы еле выползал – считалось правильным. Юлия Силипицкая:

Да, это считалось, и объемами. Владимир Сальников:

И в юношеские годы, три недели пройдет, все как-то сложится. Юлия Силипицкая:

И как-нибудь это все восстановится, если восстановится. Владимир Сальников:

Потом оказалось, что это все не так. В возрасте 28 лет это вообще неприемлемо. Поэтому сейчас пошли на то, чтобы в одну тренировку не впихивать все. Да, сейчас работа более точная, более аккуратная. Тренировочные скорости более высокие, скажем, они приближены к соревновательным. Сейчас идет работа не просто, условно говоря, с сердечно-сосудистой системой, а работа идет над мощностью гребка. Это так называемая силовая выносливость. Вот, ну а то, что, как сказать, совершенствуется техника, как-то это не видно сразу, но если вы заметили, если вы помните, был такой пловец известный Владимир Буре. Как он плыл? С какой частотой он проплыл свою дистанцию 100 метров. Там просто руки мелькали с такой скоростью, что ты представил, что он вообще бежит по воде. Значит, как плывут сейчас? Длинными гребками. От каждого гребка по два, по три метра спортсмен продвигается. Сам темп практически, естественно, значительно реже. То есть, продвижение от каждого гребка значительно дальше. «Бассейн отличный». Какие впечатления от посещения Бреста и Игр?

Юлия Силипицкая:

Вы у нас в Бресте, что вам нравится? Как вам инфраструктура? Как вам «Сильный характер – яркая игра»? Владимир Сальников:

На самом деле бассейн отличный. Я думаю, что все, кто сюда приехал, радуются возможности участвовать в этих соревнованиях, показать высокие результаты. Мы сюда привезли сильнейшую команду. Это дети, которые выступали бы на первенстве Европы. Поэтому они приехали сюда с одной целью – показать свои лучшие результаты. Для многих это такой импульс для дальнейшего развития. Посмотреть, что делают их сверстники, понять, что это возможно. Ну а значит, обогатить себя каким-то спортивным опытом, который пользу принесет в дальнейшем в этот тяжелый период, я думаю, положительно то, что мы можем это организовать. И спортсмены, которые сейчас выступают, они этого жаждут. Надо делать для себя то, что никто нас не отнимет. Какие планируются совместные проекты и где будут проходить?