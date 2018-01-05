«Теперь вы знаете, что финалисты едят ризотто с грибами». Саснович впервые в карьере вышла в финал турнира WTA Premier

Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в финал представительного турнира WTA в австралийском Брисбене. Белоруска впервые в карьере попала в решающий матч на столь крупных соревнованиях. В поединке одной второй наша спортсменка обыграла 16-ю ракетку планеты, представительницу Латвии Анастасию Севастову – 7:6, 6:4. Комментируя результат матча, белоруска отметила: «рада тому, как выступила, но это далеко не предел моих возможностей». В титульном матче Саснович сразится с победителем противостояния Каролина Плишкова – Элина Свитолина.

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«Вашим соперником будет победитель пары Плишкова-Свитолина. Вы будете наблюдать за матчем?», – отвечая на этот вопрос WTA, Александра рассказала, что посвятит этот день любимым вещам.

Александра Саснович:

Я посвящу этот день отдыху, буду заниматься любимыми вещами: я буду есть! Я хожу в один и тот же французский ресторан и всегда ем ризотто с грибами. Теперь вы знаете, что финалисты едят ризотто с грибами!