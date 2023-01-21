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Теннисистки Саснович и Михаликова вышли в 1/8 финала парного разряда Australian Open

21 января 2023 15:30
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Представительница Беларуси Александра Саснович успешно выступает в парном разряде. Она вместе со словачкой Терезой Михаликовой пробилась в 1/8 финала Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннисистки Саснович и Михаликова вышли в 1/8 финала парного разряда Australian Open-1

Поединок второго круга против американского дуэта Эйша Мухаммад и Тейлор Таунсенд складывался драматично. Американские теннисистки – сыгранная пара, и противостоять им было непросто. Тем не менее первый сет Саснович и Михаликова выиграли 6:2. Во второй партии они вели со счетом 4:2, но не смогли удержать преимущество и уступили на тай-брейке – 6:7. В решающем третьем сете белорусско-словацкий дуэт все же завершил матч в свою пользу – 7:5. Отметим, с шестого матчбола на третьем часу игры.

В 1/8 финала Саснович и Михаликова сыграют с американо-нидерландской парой Дезире Кравчик – Деми Схюрс.

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# Теннис # Александра Саснович # Тереза Михаликова # Эйша Мухаммад # Дезире Кравчик # Деми Схюрс # Фотофакт

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