Арина Соболенко: против Мертенс было непросто играть, она великолепный игрок, невероятный боец

Немногим более часа понадобилось Арине, чтобы справиться со своей соперницей и продолжить движение по турнирной дистанции. Первый сет Соболенко выиграла со счетом 6:2, вторая партия завершилась также в ее пользу – 6:3.

Арина Соболенко, белорусская теннисистка:

В первую очередь хочу сказать, что я очень рада быть здесь. Спасибо большое за поддержку. Это было прекрасно. Даже если вы поддерживали Элизе, все равно спасибо. Атмосфера на матче была восхитительной. Против нее было непросто играть. Она великолепный игрок, невероятный боец. Я знала, что это будет сложно. Но я очень счастлива, что с первой до последней минуты игры была сконцентрирована на себе, на игре и смогла одержать победу в этом матче.

В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Арины Соболенко будет 10-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич.