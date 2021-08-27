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Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в США

27 августа 2021 15:21
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в полуфинальную стадию теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в США-1

В 1/4 наш спортсмен переиграл в двух сетах испанца Пабло Карреньо Бусту – 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Ивашко 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. В поединке за выход в финал соперником белоруса будет финский теннисист Эмиль Руусувуори.

# Теннис # Илья Ивашко # Эмиль Руусувуори # Фотофакт

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