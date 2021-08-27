Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в США

В 1/4 наш спортсмен переиграл в двух сетах испанца Пабло Карреньо Бусту – 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Ивашко 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. В поединке за выход в финал соперником белоруса будет финский теннисист Эмиль Руусувуори.