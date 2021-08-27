Александра Саснович проиграла в четвертьфинале Ирине Бегу на турнире в Кливленде

Новости Беларуси. На женском турнире в американском Кливленде белоруска Александра Саснович проиграла в четвертьфинале румынке Ирине Бегу – 2:6, 4:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На женском турнире в американском Кливленде белоруска Александра Саснович проиграла в четвертьфинале румынке Ирине Бегу – 2:6, 4:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На старте соревнований белоруска выиграла у американской теннисистки Кристины Макхейл – 6:4, 7:5, а в 1/8 финала обыграла представительницу Аргентины Надежду Подорошка – 6:7, 6:4, 6:4.