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Александра Саснович проиграла в четвертьфинале Ирине Бегу на турнире в Кливленде

27 августа 2021 15:22
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Новости Беларуси. На женском турнире в американском Кливленде белоруска Александра Саснович проиграла в четвертьфинале румынке Ирине Бегу – 2:6, 4:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович проиграла в четвертьфинале Ирине Бегу на турнире в Кливленде-1

На старте соревнований белоруска выиграла у американской теннисистки Кристины Макхейл – 6:4, 7:5, а в 1/8 финала обыграла представительницу Аргентины Надежду Подорошка – 6:7, 6:4, 6:4.

# Теннис # Александра Саснович # Ирина Бегу # Надежда Подорошка # Кристина Макхейл # Фотофакт

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