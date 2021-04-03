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Теннис. Юлия Готовко проиграла в финале турнира в ОАЭ

03 апреля 2021 18:35
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Новости Беларуси. Юлия Готовко стала вице-чемпионкой международного теннисного турнира в Дубае категории W25, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Юлия Готовко проиграла в финале турнира в ОАЭ-1

Белоруска, кстати, вышедшая из квалификации, зачехлила ракетку только в титульном матче. Сильнее нашей спортсменки оказалась представительница Великобритании Джоди Анна Беррэдж, причем Готовко измотала соперницу знатно. Финальные цифры – 6:3, 6:4 в пользу более мастеровитой британки.

# Теннис # Юлия Готовко # Джоди Анна Беррэдж # Фотофакт

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