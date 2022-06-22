Теннис. Саснович и Морозова встретятся в парном разряде, а Ивашко сразится с 6-й ракеткой мира

На теннисном турнире категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге в парном разряде на четвертьфинальной стадии встретятся Александра Саснович и Лидия Морозова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович выступает в паре с Михаликовой из Словакии. В матче 1/8 девушки обыграли венгерско-бельгийский дуэт Бондарь/Миннен со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась полтора часа. Морозова играет с Кристиан, в стартовом поединке белорусско-американский тандем за два часа в упорной борьбе победил Хайзен/Маррей со счетом 5:7, 7:6, 10:8.