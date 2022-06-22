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Теннис. Саснович и Морозова встретятся в парном разряде, а Ивашко сразится с 6-й ракеткой мира

22 июня 2022 11:35
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На теннисном турнире категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге в парном разряде на четвертьфинальной стадии встретятся Александра Саснович и Лидия Морозова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Саснович и Морозова встретятся в парном разряде, а Ивашко сразится с 6-й ракеткой мира-1

Саснович выступает в паре с Михаликовой из Словакии. В матче 1/8 девушки обыграли венгерско-бельгийский дуэт Бондарь/Миннен со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась полтора часа.  

Морозова играет с Кристиан, в стартовом поединке белорусско-американский тандем за два часа в упорной борьбе победил Хайзен/Маррей со счетом 5:7, 7:6, 10:8.  

Теннис. Саснович и Морозова встретятся в парном разряде, а Ивашко сразится с 6-й ракеткой мира-4

Сегодня, 22 июня, на корты Майорки выйдет белорус Илья Ивашко. За право пробиться в четвертьфинал турнира категории 250 он поборется с шестой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом.  

# Теннис # Александра Саснович # Тереза Михаликова # Лидия Морозова # Анна Бондарь # Гретье Миннен # Кейтлин Кристиан # Вивиан Хэисэн # Саманта Маррей # Илья Ивашко # Стефанос Циципас # Фотофакт

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