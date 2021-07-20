Теннис. Ольга Говорцова покидает турнир категории ВТА 250 в Польше

Новости Беларуси. Александра Саснович идет дальше, Ольга Говорцова с турниром прощается. Таковы результаты матчей с участием белорусок на теннисных состязаниях категории ВТА 250 в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович с трудом вышла в 1/8. Это хозяйка кортов Вероника Базак оказалась крайне неуступчивой. Соперницы провели на корте почти два часа. Стартовый сет Саснович отдала легко – 3:6. Правда, затем не менее эффектно взяла реванш в двух следующих – 6:1, 6:2. В поединке за выход в четвертьфинал белоруска померится силами с украинкой Катериной Козловой.

Все шансы продолжить борьбу были и у Ольги Говорцовой. Более того, ее дуэль с немкой Тамарой Корпач поначалу никакого беспокойства не вызывала. Наша теннисистка взяла первую партию 6:1 и вела во второй 5:1. Однако неимоверным образом инициативу упустила. Как итог – поражение (в следующих сетах 5:7) и вылет из турнира.