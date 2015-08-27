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Теннис на шпильках: Мария Шарапова сыграла в теннис в туфлях

27 августа 2015 18:11
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Новости США. Одна из самых высокооплачиваемых спортсменок мира Мария Шарапова недавно заключила еще один выгодный рекламный контракт. Теперь девушка будет лицом American Express – американской финансовой компании, работающей с платежными картами и дорожными чеками.

Несколько дней назад в Нью-Йорке  состоялась вечеринка по этому поводу, куда Мария пришла как и того требовал дресс-код.

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В какой-то момент организаторы предложили Марии выйти на корт и сыграть в теннис. Шарапова не смутилась и показала несколько эффектных ударов, не снимая при этом туфель.

Теннис на шпильках: Мария Шарапова сыграла в теннис в туфлях -1



Напомним, Мария Шарапова на протяжении нескольких лет является самым дорогим «рекламоносителем» среди спортсменок мира. В сферу ее коммерческих интересов входит более десятка направлений: электронный, ювелирный, автомобильный и спортивный бизнес. Спортсменка – лицо многих мировых брендов, а несколько лет назад Шарапова наладила производство конфет и жевательной резинки в виде теннисных мячей с названием Sugarpova. Подробнее здесь

# Фотофакт # Звезды # Мария Шарапова

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