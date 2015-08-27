Теннис на шпильках: Мария Шарапова сыграла в теннис в туфлях

Новости США. Одна из самых высокооплачиваемых спортсменок мира Мария Шарапова недавно заключила еще один выгодный рекламный контракт. Теперь девушка будет лицом American Express – американской финансовой компании, работающей с платежными картами и дорожными чеками.

Несколько дней назад в Нью-Йорке состоялась вечеринка по этому поводу, куда Мария пришла как и того требовал дресс-код.

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В какой-то момент организаторы предложили Марии выйти на корт и сыграть в теннис. Шарапова не смутилась и показала несколько эффектных ударов, не снимая при этом туфель.