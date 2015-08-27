Белорусские баскетболистки вернулись с «серебром» с юношеского чемпионата Европы во втором дивизионе

Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки вернулись домой с юношеского чемпионата Европы во втором дивизионе. Наши девушки привезли серебряные награды и, самое главное, путевку в элитный дивизион.

До золотого триумфа не хватило немного, в финале был проигрыш литовкам в овертайме.

Но при этом игрок нашей сборной Ксения Малашко была признана MVP турнира. Девушка тренируется и играет в минском РУОРе, причем в команде со старшими по возрасту баскетболистками. Своим кумиром считает Елену Левченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ксения Малашко, игрок женской (U-16) сборной Беларуси по баскетболу:

Приятно, это достижение большое. Мной гордятся моя семья, друзья, родственники, болельщики, которые болели за нас всех. Обидно, конечно, что мы проиграли в финале матч после семи побед подряд. Но нам не хватило помощи скамейки запасных. Ставилась цель выйти в дивизион А, но, конечно, за «золото» тоже хотелось побороться. Атмосфера была благоприятная в команде, мы все очень сдружились и сыгрались на этом чемпионате.