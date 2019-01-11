Теннис на инвалидных колясках: как белорусы ломают стереотипы и добиваются спортивных побед

Новости Беларуси. Кажется, что героям нашего сюжета ничто не может помешать наслаждаться теннисом. Их упорству можно позавидовать, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. А можно брать с них пример. Все подробности – у корреспондента Юлии Силипицкой.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Бытует мнение, что большой теннис – вид спорта для избранных. Так просто взять ракетку в руки и начать играть невозможно. Ломают стереотипы ребята на колясках: они не только играют в теннис, но и готовятся к международным стартам.

Их амуниция ненамного отличается от той, которую используют «бегающие теннисисты»: ракетка обычная, мячи стандартные. Только вот в нагрузку еще коляска – адаптивная, мегаманевренная.

Артем Ермак, теннисист:

Функционал коляски должен быть таким, чтобы она была маневренная. Это является залогом успеха для разворота, ускорения, поворотов. Ну и по технике езды... Эти коляски нам презентовали спонсоры. Что мы имеем, на том и ездим.

Регламент международных соревнований в инваспорте идентичен обычному теннису, разве что есть пару нюансов.

Анастасия Шлепцова, тренер по теннису:

Единственное отличие инвалидного тенниса от здорового – они имеют право играть с двух отскоков. Второй отскок может проходить за пределами корта. Матч состоит из таких же геймов, сетов, то есть никаких кардинальных отличий нет. У нас планируется впервые в истории чемпионат Республики Беларусь – с 3 по 6 июля 2019 года – в планах стоит. Естественно, после этого у нас дальнейшая цель – ехать на международные турниры, а также попадание на Кубок мира.

Тех, кто готов сражаться на равных, на международной арене, в Беларуси пока мало. Правда, за неполный год двое теннисистов-колясочников смогли ворваться в мировой рейтинг.

Артем Ермак:

Мы ездили на международный турнир в Литву – Vilnius Open, в Ригу – Riga Open, еще ездили в октябре в Москву. Сейчас в мировом рейтинге в паре я в третьей сотне игроков, в «личке» – в этих же цифрах. Анастасия Шлепцова :

Последний турнир наши ребята играли в Москве. Ездили Артем, Алена. Они очень хорошо выступили, это был заключительный турнир в нашем сезоне. Они сыграли в полуфинале и в финале. Если учесть, что турниры в России считаются абсолютно сильными, то это очень хороший результат.

Попасть в группы теннисной подготовки людям на колясках довольно просто. В Минске на улице Евфросиньи Полоцкой есть центр тенниса. Здесь не только хорошие условия для спортсменов, но и идеальные для инваспортсменов. ОФП, корты и бассейн – всё в одном месте и бесплатно. Самое главное – идти к поставленной цели.

Андрей Сильчук, теннисист:

Любой спортсмен хочет на различные турниры попадать: чем больше – тем лучше. Тем более в данный момент опыт надо набирать. Приехал, попробовал, понравилось. Тренируюсь уже третий год. Несмотря на все трудности, паралимпийский теннис в Беларуси уже родился. К Анастасии приводят и детей, ведь теннис может открыть перед ребятами двери в удивительную спортивную жизнь.

Галина Власенко, мама Виктории Власенко:

К успехам и достижениям в будущем ей, конечно, предстоит еще много – она очень маленькая. Но мы надеемся, что у нее всё получится.