Теннис на инвалидных колясках: как белорусы ломают стереотипы и добиваются спортивных побед
Новости Беларуси. Кажется, что героям нашего сюжета ничто не может помешать наслаждаться теннисом. Их упорству можно позавидовать, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. А можно брать с них пример. Все подробности – у корреспондента Юлии Силипицкой.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Бытует мнение, что большой теннис – вид спорта для избранных. Так просто взять ракетку в руки и начать играть невозможно.
Ломают стереотипы ребята на колясках: они не только играют в теннис, но и готовятся к международным стартам.
Их амуниция ненамного отличается от той, которую используют «бегающие теннисисты»: ракетка обычная, мячи стандартные. Только вот в нагрузку еще коляска – адаптивная, мегаманевренная.
Артем Ермак, теннисист:
Функционал коляски должен быть таким, чтобы она была маневренная. Это является залогом успеха для разворота, ускорения, поворотов. Ну и по технике езды...
Эти коляски нам презентовали спонсоры. Что мы имеем, на том и ездим.
Регламент международных соревнований в инваспорте идентичен обычному теннису, разве что есть пару нюансов.
Анастасия Шлепцова, тренер по теннису:
Единственное отличие инвалидного тенниса от здорового – они имеют право играть с двух отскоков. Второй отскок может проходить за пределами корта. Матч состоит из таких же геймов, сетов, то есть никаких кардинальных отличий нет.
У нас планируется впервые в истории чемпионат Республики Беларусь – с 3 по 6 июля 2019 года – в планах стоит. Естественно, после этого у нас дальнейшая цель – ехать на международные турниры, а также попадание на Кубок мира.
Тех, кто готов сражаться на равных, на международной арене, в Беларуси пока мало. Правда, за неполный год двое теннисистов-колясочников смогли ворваться в мировой рейтинг.
Артем Ермак:
Мы ездили на международный турнир в Литву – Vilnius Open, в Ригу – Riga Open, еще ездили в октябре в Москву.
Сейчас в мировом рейтинге в паре я в третьей сотне игроков, в «личке» – в этих же цифрах.
Анастасия Шлепцова :
Последний турнир наши ребята играли в Москве. Ездили Артем, Алена. Они очень хорошо выступили, это был заключительный турнир в нашем сезоне. Они сыграли в полуфинале и в финале. Если учесть, что турниры в России считаются абсолютно сильными, то это очень хороший результат.
Попасть в группы теннисной подготовки людям на колясках довольно просто. В Минске на улице Евфросиньи Полоцкой есть центр тенниса. Здесь не только хорошие условия для спортсменов, но и идеальные для инваспортсменов. ОФП, корты и бассейн – всё в одном месте и бесплатно. Самое главное – идти к поставленной цели.
Андрей Сильчук, теннисист:
Любой спортсмен хочет на различные турниры попадать: чем больше – тем лучше. Тем более в данный момент опыт надо набирать. Приехал, попробовал, понравилось. Тренируюсь уже третий год.
Несмотря на все трудности, паралимпийский теннис в Беларуси уже родился. К Анастасии приводят и детей, ведь теннис может открыть перед ребятами двери в удивительную спортивную жизнь.
Галина Власенко, мама Виктории Власенко:
К успехам и достижениям в будущем ей, конечно, предстоит еще много – она очень маленькая. Но мы надеемся, что у нее всё получится.
Обучать нетрудно: уже через пару месяцев новоиспеченные теннисисты готовы играть. И чем больше колясочников придет в теннисную группу, тем интересней будет. А результат не заставит себя долго ждать, ровно как и помощь.
Анастасия Шлепцова:
Ребята очень сильно прибавили, у них больше горят глаза, потому что появились люди, которые заинтересованы в развитии этого вида спорта. Поэтому, естественно, ребята еще больше стараются и выкладываются на тренировках.
Так что в обозримом будущем, если всё сложится идеально, Беларусь на Паралимпиаде-2020 в Токио сможет представить и большой теннис.