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Теннис. Лидия Морозова вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Стамбуле

20 апреля 2021 21:51
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Новости Беларуси. Лидия Морозова в четвертьфинале теннисного турнира в Стамбуле категории WTA-250. Речь идет о парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Лидия Морозова вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Стамбуле-1

Белоруска и ее партнерша, румынка Андреа Миту, в первом круге основы не оставили никаких шансов дуэту Броуди/Лечемия. Итоговый счет – 6:0, 6:3.

Морозова и Миту превзошли соперниц практически в каждом компоненте игры, кроме, конечно, собственных ошибок. Следующие соперницы белоруски и румынки пока неизвестны.

# Теннис # Лидия Морозова # Андреа Миту # Эликсан Лечемия # Наоми Броуди # Фотофакт

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