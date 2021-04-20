Теннис. Лидия Морозова вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Стамбуле

Новости Беларуси. Лидия Морозова в четвертьфинале теннисного турнира в Стамбуле категории WTA-250. Речь идет о парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска и ее партнерша, румынка Андреа Миту, в первом круге основы не оставили никаких шансов дуэту Броуди/Лечемия. Итоговый счет – 6:0, 6:3.

Морозова и Миту превзошли соперниц практически в каждом компоненте игры, кроме, конечно, собственных ошибок. Следующие соперницы белоруски и румынки пока неизвестны.