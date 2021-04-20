«Все знания требуют обновления». Баскетбольный семинар для тренеров «Шаг в будущее» прошёл в Минске

Новости Беларуси. 130 тренеров со всей страны приехали в Минск, чтобы принять участие в совместном проекте Белорусской федерации баскетбола и ФИБА Европа «Шаг в будущее», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также в мероприятии участвуют юные баскетболисты 2009-2010 годов рождения, которые совершенствуют свое мастерство.