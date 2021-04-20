«Все знания требуют обновления». Баскетбольный семинар для тренеров «Шаг в будущее» прошёл в Минске
Новости Беларуси. 130 тренеров со всей страны приехали в Минск, чтобы принять участие в совместном проекте Белорусской федерации баскетбола и ФИБА Европа «Шаг в будущее», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Также в мероприятии участвуют юные баскетболисты 2009-2010 годов рождения, которые совершенствуют свое мастерство.
Основная цель проекта – это повышение квалификации наставников и преподавателей физической культуры, а также просмотр перспективных детей. В рамках «Шага в будущее» сербский специалист Златан Прешич, который, к слову, возглавляет нашу сборную до 18 лет, провел мастер-класс и дал практический урок. Ранее подобные встречи состоялись во всех областных центрах Беларуси.
Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Все знания требуют обновления. Зачастую многие тренеры тратят серьезные денежные средства для того, чтобы съездить на семинар либо в Россию, либо в ту же Сербию. Здесь же мы привезли хорошего специалиста, который работает у нас уже в клубе «Горизонт» на протяжении года. В этом году цели какой-то селекции мы не ставим, в этом году мы только просматриваем детей. В следующем году уже начнется более точечная селекция. И наиболее талантливые спортсмены будут отобраны для поступления в училище олимпийского резерва.
Ценность подобных семинаров переоценить сложно. Для тренеров это возможность увидеть в работе новые методики, а самые талантливые дети наверняка попадут на карандаш к наставникам и смогут связать свою жизнь с профессиональным спортом.