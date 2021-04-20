Белорусские гандболистки проиграли команде Черногории в матче плей-офф квалификации ЧМ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу провела важнейший матч квалификации чемпионата мира. Девушки спорили за право сыграть в элитной компании на планетарном форуме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу провела важнейший матч квалификации чемпионата мира. Девушки спорили за право сыграть в элитной компании на планетарном форуме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Правда, задача у команды была сверхсложная. Необходимо было не просто побеждать, но и ликвидировать отставание после первого свидания. Белоруски уступили на выезде черногоркам – 23:29. А это значит, что дома нужно было брать матч с разницей в 7 голов и больше. Не получилось. С первых же розыгрышей гостьи надежно завладели инициативой. Они создали преимущество в несколько мячей, которое позволяло не особо тревожиться о результате. Во втором отрезке белоруски были максимально близки к тому, чтобы сравнять цифры на табло, но увы.
Поражение – 24:26. И мы вновь остаемся без чемпионата мира.