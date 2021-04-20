Прямой эфир

Белорусские гандболистки проиграли команде Черногории в матче плей-офф квалификации ЧМ

20 апреля 2021 19:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу провела важнейший матч квалификации чемпионата мира. Девушки спорили за право сыграть в элитной компании на планетарном форуме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гандболистки проиграли команде Черногории в матче плей-офф квалификации ЧМ-1

Правда, задача у команды была сверхсложная. Необходимо было не просто побеждать, но и ликвидировать отставание после первого свидания. Белоруски уступили на выезде черногоркам – 23:29. А это значит, что дома нужно было брать матч с разницей в 7 голов и больше. Не получилось. С первых же розыгрышей гостьи надежно завладели инициативой. Они создали преимущество в несколько мячей, которое позволяло не особо тревожиться о результате. Во втором отрезке белоруски были максимально близки к тому, чтобы сравнять цифры на табло, но увы.

Белорусские гандболистки проиграли команде Черногории в матче плей-офф квалификации ЧМ-4

Поражение – 24:26. И мы вновь остаемся без чемпионата мира.

# Гандбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все знания требуют обновления». Баскетбольный семинар для тренеров «Шаг в будущее» прошёл в Минске
20 апреля 2021 19:24

«Все знания требуют обновления». Баскетбольный семинар для тренеров «Шаг в будущее» прошёл в Минске

АХЛ. Белорус Владислав Колячонок заработал первый бомбардирский балл в матче «Сиракьюз» – «Ютика»
20 апреля 2021 11:56

АХЛ. Белорус Владислав Колячонок заработал первый бомбардирский балл в матче «Сиракьюз» – «Ютика»

Беларусь в 2025 году примет финальную часть чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет
20 апреля 2021 11:44

Беларусь в 2025 году примет финальную часть чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет