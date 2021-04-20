Белорусские гандболистки проиграли команде Черногории в матче плей-офф квалификации ЧМ

Правда, задача у команды была сверхсложная. Необходимо было не просто побеждать, но и ликвидировать отставание после первого свидания. Белоруски уступили на выезде черногоркам – 23:29. А это значит, что дома нужно было брать матч с разницей в 7 голов и больше. Не получилось. С первых же розыгрышей гостьи надежно завладели инициативой. Они создали преимущество в несколько мячей, которое позволяло не особо тревожиться о результате. Во втором отрезке белоруски были максимально близки к тому, чтобы сравнять цифры на табло, но увы.