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Теннис. Лидия Морозова не смогла пробиться в полуфинал парного разряда турнира в США

02 марта 2024 15:19
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Белоруска Лидия Морозова и бельгийская теннисистка Кимберли Циммерман не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на турнире категории 500 в американском Сан-Диего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Лидия Морозова не смогла пробиться в полуфинал парного разряда турнира в США-1

В поединке 1/4 финала они уступили австралийско-американскому тандему Эллен Перес – Николь Меличар-Мартинес. Причем ни в одном из сетов острой борьбы не получилось. Поражение со счетом 2:6, 1:6.

# Теннис # Лидия Морозова

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