Теннис. Лидия Морозова не смогла пробиться в полуфинал парного разряда турнира в США

Белоруска Лидия Морозова и бельгийская теннисистка Кимберли Циммерман не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на турнире категории 500 в американском Сан-Диего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке 1/4 финала они уступили австралийско-американскому тандему Эллен Перес – Николь Меличар-Мартинес. Причем ни в одном из сетов острой борьбы не получилось. Поражение со счетом 2:6, 1:6.