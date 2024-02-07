Хоккейный турнир «Кубок Будущего» стартовал в Минске – комментарий генсекретаря ФХБ

Напомним, в прошлом году именно белорусы стали обладателями главного трофея. Сегодня, 7 февраля, в первом матче дня сошлись две российское дружины, победа досталась сборной до 18 лет – 5:3. Сильнейшего определили Беларусь и Казахстан. Автором первой шайбы в исполнении белорусов стал Константин Волочко. Отметим, капитан нашей дружины – защитник Даниил Карпович.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

Естественно, перед нашими ребятами всегда ставится максимальная задача – это первое место. Очень здорово, что в такой период ребята имеют возможность соревноваться с лучшими игроками России и Казахстана. Это здорово, что для них проводится такой классный международный турнир. Даже когда игрок выходит и видит другую майку, которую он не видел в чемпионате, если это майка еще сборной команды другой страны, это психологически совсем другая обстановка, в которой он может играть и проявить себя. Тем более здесь, перед родными трибунами, я думаю, они будут ощущать колоссальное давление, им надо с ним справиться. И я уверен, что они проявят все свои лучшие качества. Повторить свое достижение гораздо тяжелее, чем его завоевать, поэтому это вдвойне нагрузка для ребят, и мы уверены, что они с этим справятся, ведь у нас самые лучшие ребята.

В четверг, 8 февраля, в рамках турнира участники определят лучшего в формате три на три. А уже в пятницу дружины продолжат борьбу за Кубок Будущего.