Теннис. Арина Соболенко сохранила второе место в мире

Зато в чемпионской гонке белоруска лучшая. Ближайшую конкурентку Елену Рыбакину из Казахстана она обходит на 300 очков. Виктория Азаренко в генеральной классификации осталась при своих и расположилась на 30-м месте. Александра Саснович идет 97-й. Что касается мужчин, то лучшим из наших является Илья Ивашко. Он 186-я ракетка планеты, Егор Герасимов – 338-й.