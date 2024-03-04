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Теннис. Арина Соболенко сохранила второе место в мире

04 марта 2024 13:51
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Увидели свет обновленные теннисные рейтинги. Арина Соболенко сохранила второе место в мире. Отставание от лидирующей Иги Свентек составляет без малого 1 400 пунктов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко сохранила второе место в мире-1

Зато в чемпионской гонке белоруска лучшая. Ближайшую конкурентку Елену Рыбакину из Казахстана она обходит на 300 очков. Виктория Азаренко в генеральной классификации осталась при своих и расположилась на 30-м месте. Александра Саснович идет 97-й. Что касается мужчин, то лучшим из наших является Илья Ивашко. Он 186-я ракетка планеты, Егор Герасимов – 338-й.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Свентек # Елена Рыбакина # Виктория Азаренко

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