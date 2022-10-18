Теннис. Александра Саснович уступила Марте Костюк на турнире в Мексике

Новости Беларуси. Александре Саснович на кортах Гвадалахары не повезло. Белоруска не смогла сломить сопротивление Марты Костюк из Украины и проиграла – 1:6, 3:6.

Таким образом, у белоруски остался лишь шанс в парном разряде, где она вместе с китаянкой Линь Чжу встретятся с американо-индонезийским дуэтом Софи Чан / Алдила Сутджиади. На кону 1/8.