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Теннис. Александра Саснович уступила Марте Костюк на турнире в Мексике

18 октября 2022 12:43
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Новости Беларуси. Александре Саснович на кортах Гвадалахары не повезло. Белоруска не смогла сломить сопротивление Марты Костюк из Украины и проиграла – 1:6, 3:6.

Теннис. Александра Саснович уступила Марте Костюк на турнире в Мексике-1

Таким образом, у белоруски остался лишь шанс в парном разряде, где она вместе с китаянкой Линь Чжу встретятся с американо-индонезийским дуэтом Софи Чан / Алдила Сутджиади. На кону 1/8.

# Теннис # Александра Саснович # Марта Костюк # Линь Чжу # Фотофакт

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