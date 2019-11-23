«Я очень смелая и ничего не боюсь». Наталья Цилинская в 13 честных ответах на неожиданные вопросы

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В СМИ когда-нибудь сплетничали о Вас?
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Наверняка.
Вадим Щеглов:
Ваше самое большое разочарование?
Наталья Цилинская:
Не помню.
Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?
Наталья Цилинская:
Я очень смелая и ничего не боюсь.
Вадим Щеглов:
Вас легко довести до слёз?
Наталья Цилинская:
Довести можно, а, вообще, я люблю поплакать.
Вадим Щеглов:
Как Вы относитесь к критике?
Наталья Цилинская:
Как все: говорю, что нормально, а как оно на самом деле…
Вадим Щеглов:
Ваша слабость?
Наталья Цилинская:
Ой, я очень сильная.
Вадим Щеглов:
Дом в горах или апартаменты в центре города?
Наталья Цилинская:
Сейчас – апартаменты. А вот когда дети уже вырастут, тогда дом в горах.
Вадим Щеглов:
Если сорвёте в лотерею джек-пот, то куда потратите деньги?
Наталья Цилинская:
Можно я сначала сорву, а потом придумаю?
Вадим Щеглов:
Где провели последний отпуск?
Наталья Цилинская:
На Азовском море.
Вадим Щеглов:
Есть люди, которых вы остерегаетесь?
Наталья Цилинская:
Да, есть, конечно.
Вадим Щеглов:
О чём думаете перед сном?
Наталья Цилинская:
Четверо детей у меня. Я перед сном не думаю.
Вадим Щеглов:
Чего Вы себе никогда не простите?
Наталья Цилинская:
Вообще, нужно всем всё прощать. Труднее забыть.
Вадим Щеглов:
Вы чувствуете себя одинокой?
Наталья Цилинская:
Нет! Я уже говорила. Так же, как и со сном, у меня всё в порядке.
Также в интервью Наталья Цилинская рассказала:
– о своём уходе из спорта и нынешней работе
– о том, как росла с пацанами и как воспитывает своих детей
– о зависимом муже и настоящих мужчинах
– о том, почему не удался собственный бизнес
Смотрите 24 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.