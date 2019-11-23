«Я очень смелая и ничего не боюсь». Наталья Цилинская в 13 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов: Как Вы относитесь к критике?

Наталья Цилинская: Довести можно, а, вообще, я люблю поплакать.

Вадим Щеглов: Вас легко довести до слёз?

Наталья Цилинская: Я очень смелая и ничего не боюсь.

Вадим Щеглов: Чего Вы боитесь?

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: В СМИ когда-нибудь сплетничали о Вас?

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Наталья Цилинская:

Как все: говорю, что нормально, а как оно на самом деле…

Вадим Щеглов:

Ваша слабость?

Наталья Цилинская:

Ой, я очень сильная.

Вадим Щеглов:

Дом в горах или апартаменты в центре города?

Наталья Цилинская:

Сейчас – апартаменты. А вот когда дети уже вырастут, тогда дом в горах.

Вадим Щеглов:

Если сорвёте в лотерею джек-пот, то куда потратите деньги?

Наталья Цилинская:

Можно я сначала сорву, а потом придумаю?

Вадим Щеглов:

Где провели последний отпуск?

Наталья Цилинская:

На Азовском море.

Вадим Щеглов:

Есть люди, которых вы остерегаетесь?

Наталья Цилинская:

Да, есть, конечно.

Вадим Щеглов:

О чём думаете перед сном? Наталья Цилинская:

Четверо детей у меня. Я перед сном не думаю.

Вадим Щеглов:

Чего Вы себе никогда не простите?

Наталья Цилинская:

Вообще, нужно всем всё прощать. Труднее забыть.

Вадим Щеглов:

Вы чувствуете себя одинокой?

Наталья Цилинская:

Нет! Я уже говорила. Так же, как и со сном, у меня всё в порядке.

Также в интервью Наталья Цилинская рассказала:

– о своём уходе из спорта и нынешней работе

– о том, как росла с пацанами и как воспитывает своих детей

– о зависимом муже и настоящих мужчинах

– о том, почему не удался собственный бизнес

Смотрите 24 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.