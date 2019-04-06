Талисман вторых Европейских игр Лисёнок Лесик заговорил: видеофакт

Новости Беларуси. 6 апреля широкой публике представили форму волонтеров II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы поделились планами на оставшееся до дня Х время. Кроме того, 6 апреля впервые уже полюбившийся талисман вторых Европейских игр Лисенок Лесик заговорил.

Не слышу вас, давайте поприветствуем друг друга!

Анастасия Богомолова, руководитель проекта «Парк виртуальной реальности Teleport»:

Мы организуем так же интерактивные зоны в трех фан-зонах, где будем показывать нашего цифрового Лесика вот в такой технологичной форме. Поэтому приглашаем всех посещать фан-зоны, там можно прикоснуться к новым ощущениям, эмоциям, пообщаться с Лесиком в виртуальном формате.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр»:

С учетом той длинной дистанции в 2,5 года мы находимся на завершающем этапе. Проделана огромная подготовительная работа по многим направлениям. А сегодняшний праздник дал такую яркую надежду, что у нас все получится, и получится действительно ярко.