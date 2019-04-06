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Талисман вторых Европейских игр Лисёнок Лесик заговорил: видеофакт

06 апреля 2019 18:55
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Новости Беларуси. 6 апреля широкой публике представили форму волонтеров II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талисман вторых Европейских игр Лисёнок Лесик заговорил: видеофакт-1

Организаторы поделились планами на оставшееся до дня Х время. Кроме того, 6 апреля впервые уже полюбившийся талисман вторых Европейских игр Лисенок Лесик заговорил.

Талисман вторых Европейских игр Лисёнок Лесик заговорил: видеофакт-4

Не слышу вас, давайте поприветствуем друг друга!

Талисман вторых Европейских игр Лисёнок Лесик заговорил: видеофакт-7

Анастасия Богомолова, руководитель проекта «Парк виртуальной реальности Teleport»:
Мы организуем так же интерактивные зоны в трех фан-зонах, где будем показывать нашего цифрового Лесика вот в такой технологичной форме. Поэтому приглашаем всех посещать фан-зоны, там можно прикоснуться к новым ощущениям, эмоциям, пообщаться с Лесиком в виртуальном формате.

Талисман вторых Европейских игр Лисёнок Лесик заговорил: видеофакт-10

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр»:
С учетом той длинной дистанции в 2,5 года мы находимся на завершающем этапе. Проделана огромная подготовительная работа по многим направлениям. А сегодняшний праздник дал такую яркую надежду, что у нас все получится, и получится действительно ярко.

Талисман вторых Европейских игр Лисёнок Лесик заговорил: видеофакт-13

Крупнейшее спортивное первенство пройдет в Минске с 21 по 30 июня. В нем примут участие более 4000 спортсменов из разных уголков Европы.

«Почему факел белый?» В Минске презентовали «Пламя мира» – эстафету II Европейских игр

Талисман вторых Европейских игр Лисёнок Лесик заговорил: видеофакт-16

# Европейские игры # Анастасия Богомолова # Георгий Катулин # Фотофакт

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