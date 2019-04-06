«Себя попробовать»: рассказываем, как прошла экстремальная гонка «Патриот»

Новости Беларуси. Огонь, вода и медные трубы. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 6 апреля прошли экстремальные гонки «Патриот», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Ради заряда позитива»: экстремальная гонка «Патриот» прошла на «Линии Сталина» Прочувствовал ее на себе и корреспондент Дмитрий Боярович.

Ноги шире, три-четыре. Перед стартом – разминка. Приводит себя в форму и Артем. На таком забеге мужчина впервые. Говорит, главная цель – адреналин.

– Насколько готовы бежать, Артем?

– На 99 %.

– Почему решили участвовать?

– Надо себя попробовать.

Бежали сегодня 240 человек. В стартовом протоколе мужчины, женщины и даже дети. Дистанция, которую предстояло пройти участникам, почти 9 километров. Это уже само по себе тяжело, плюс препятствия. Например, бег с покрышкой на плече, прыжки через ров.

А вот этот барьер едва ли проходили те, кто боится замкнутого пространства.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Через покрышки нужно было еще и перепрыгивать. Это кажется, что легко, а на самом деле такая задача отнимает очень много сил.

Всего на дистанции 20 преград. Их прохождение контролировали судьи и волонтеры. Где-то подсказывали, но не помогали.

Организатор гонки: если пропустил, 20 берпи штрафных, и может бежать дальше Несколько километров участникам приходилось бежать через лес. Где-то преодолевать отвесную стену с помощью каната, а иногда и по-альпинистски.

Устрашение огнем тоже в программе. Под стать и антураж: некоторые препятствия находились в ангарах.

Скажем, вот это. Здесь значение имели и сноровка, и ловкость, и координация.

Даниил Воронков, волонтер:

– У многих не получается вообще?

– Ну, человек уже 7-8 прошло, кто провалил.

В качестве награды для первых трех финалистов мужского и женского забегов организаторы подготовили денежные призы. Но все финишеры – без исключения – получили медаль и насладились согревающим чаем.

Александр Павлович, участник экстремальной гонки «Патриот»:

– Довольны?

– Да. Я второй раз в «Патриоте» участвую – зимой участвовал и сейчас. Ну и планирую дальше.