«Ради заряда позитива»: экстремальная гонка «Патриот» прошла на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. Огонь, вода и медные трубы. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 6 апреля проходят экстремальные гонки «Патриот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В забегах участвуют 240 человек – и дети, и взрослые, любители и профессиональные спортсмены. Дистанция, которую подготовили организаторы – около 9 километров.

Она изобилует препятствиями: переноска тяжестей, колючая проволока, кантование покрышек, рукоходы – всего более 20 преград. Их прохождение контролируют судьи, а каждого участника на финише ждут медали и согревающий чай.

Маргарита Ткачева, участница экстремальной гонки «Патриот»:

– Ради чего, ради призов?

– Ради эмоций. Ради положительных эмоций, заряда позитива. На самом деле это такие мероприятия, которые заряжают тебя энергией на очень долгий промежуток времени.

Алексей Жучин, организатор экстремальной гонки «Патриот»:

– Если какой-то участник что-то не может совсем преодолеть, он может пропустить?

– Он может сделать берпи. 20 берпи штрафных, и может бежать дальше.