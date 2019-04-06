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«Ради заряда позитива»: экстремальная гонка «Патриот» прошла на «Линии Сталина»

06 апреля 2019 14:23
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Новости Беларуси. Огонь, вода и медные трубы. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 6 апреля проходят экстремальные гонки «Патриот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ради заряда позитива»: экстремальная гонка «Патриот» прошла на «Линии Сталина»-1

В забегах участвуют 240 человек – и дети, и взрослые, любители и профессиональные спортсмены. Дистанция, которую подготовили организаторы – около 9 километров.

«Ради заряда позитива»: экстремальная гонка «Патриот» прошла на «Линии Сталина»-4

Она изобилует препятствиями: переноска тяжестей, колючая проволока, кантование покрышек, рукоходы – всего более 20 преград. Их прохождение контролируют судьи, а каждого участника на финише ждут медали и согревающий чай.

«Ради заряда позитива»: экстремальная гонка «Патриот» прошла на «Линии Сталина»-7

Маргарита Ткачева, участница экстремальной гонки «Патриот»:
– Ради чего, ради призов?
– Ради эмоций. Ради положительных эмоций, заряда позитива. На самом деле это такие мероприятия, которые заряжают тебя энергией на очень долгий промежуток времени.

«Ради заряда позитива»: экстремальная гонка «Патриот» прошла на «Линии Сталина»-10

Алексей Жучин, организатор экстремальной гонки «Патриот»:
– Если какой-то участник что-то не может совсем преодолеть, он может пропустить?
– Он может сделать берпи. 20 берпи штрафных, и может бежать дальше.

«Ради заряда позитива»: экстремальная гонка «Патриот» прошла на «Линии Сталина»-13

Гонка «Патриот» проходит не впервые. В следующий раз попробовать свои силы в экстремальных забегах все желающие смогут в июле.

«Ради заряда позитива»: экстремальная гонка «Патриот» прошла на «Линии Сталина»-16

«Ради заряда позитива»: экстремальная гонка «Патриот» прошла на «Линии Сталина»-18

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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