Сюрпризы начались ещё в первых матчах. Разбираем самые интересные моменты ЧЕ по футболу – 2020

11 июля завершается европейский футбольный форум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Матчи первенства проходили в 10 городах Европы, на них допускали зрителей, и это решение было правильным: матчи получились интересные, были сенсации, была и присущая соревнованиям такого уровня драматургия. Сегодня футбольная общественность, наконец, узнает имя нового чемпиона Европы. В 22:00 по минскому времени стартует финальный поединок между Англией и Италией.

Евгений Поболовец:

А сейчас предлагаю вспомнить самые яркие моменты Евро-2020. Было бы просто грешно не начать с того, чего ждал буквально каждый фанат – возможности посетить трибуны.

Евгений Поболовец:

Да, в условиях пандемии приходится соблюдать массу условий и ограничений для посетителей арен. Да, вместимость большей части стадионов урезана в несколько раз. Однако даже при всех этих «но» возвращение одной из главных частей игры номер один – фанатов на трибунах – явно сказалось и на качестве самого континентального первенства. Даже просмотр матчей с телевизионных экранов стал куда живее с возвращением зрителей на арены.

Евгений Поболовец:

Но перейдем непосредственно к игре. Сюрпризы начались еще в первых матчах. К несчастью, не самые приятные. Вся футбольная Европа следила за датчанином Кристианом Эриксеном, который в матче с финнами потерял сознание. Звездного игрока доставили в реанимацию. Благо, все обошлось и сейчас его жизни ничто не угрожает. После этого случая на остаток чемпионата рефери стали относиться к любого рода повреждениям более кропотливо, врачи команд на поле появлялись куда чаще, даже если травма не казалась по-настоящему серьезной.

Евгений Поболовец:

На этапе группы выделились, пожалуй, пару команд. Украинцы, которые впервые в своей истории вышли в 1/8 (удалось им это сделать из пула третьих мест), а также венгры. Последние хоть в нокаут-раунд не вышли, однако выдали две крутейшие ничьи: с Германией – 2:2 и с Францией – 1:1.

Евгений Поболовец:

Увы, нашим восточным соседям – России – покинуть квартет не удалось. Проиграв датчанам и бельгийцам, но одолев финнов, коллектив Черчесова занял 4-е место. К слову, после этого российский футбольный союз расторг контракт с коучем. Настоящая драма осталась, конечно же, на плей-офф. Причем резкими поворотами была насыщена не какая-то игра грандов, а встреча швейцарцев с действующими чемпионами мира из Франции. Состоящая сплошь из громких имен команда Дидье Дешама, похоже, стала жертвой собственных амбиций и сплоченной игры «крестоносцев». Команды довели матч до серии пенальти, где решающий промах совершил Килиан Мбаппе, которого в последнее время и так обсуждали в прессе не с лучшей стороны. Так, подопечные Петковича шагнули в 1/4, где, увы, такой же трюк повторить с испанцами не удалось. «Фурия Роха» в серии послематчевых 11-метровых все же была удачливее.

Евгений Поболовец:

Украинцы решили совершить вторую приятную неожиданность и выбили из турнира шведов. Правда, показать что-то против англичан не удалось, и парни Шевченко отправились в отпуск. Тем не менее запомнились они явно с приятной стороны. Множество шума стояло вокруг поединков 1/2. В первом Италия лишь в серии пенальти одолела испанцев. От последних вряд ли ожидали настолько бодрой игры после относительно блеклого выступления ранее. Но, к разочарованию болельщиков дружины Луиса Энрике, до финала добралась именно «​Скуадра Адзурра».

Евгений Поболовец:

Второй полуфинал вызвал неоднозначные эмоции. Дания и Англия доиграли до дополнительного времени, где на 104-й минуте в ворота «алой гвардии» был назначен пенальти. Гари Кейн его не реализовал, однако спустя секунду мяч в ворота Шмейхеля добил.

СМИ и соцсети гремели целый день о легитимности назначенного удара с точки. Действительно, Рахим Стерлинг весьма неоднозначно завалился в штрафной. Некоторые ракурсы показывают, что потенциально рефери был не прав. Но, так или иначе, команда арбитров на VAR определила этот эпизод как нарушение.