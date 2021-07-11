Сюрпризы начались ещё в первых матчах. Разбираем самые интересные моменты ЧЕ по футболу – 2020
11 июля завершается европейский футбольный форум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Матчи первенства проходили в 10 городах Европы, на них допускали зрителей, и это решение было правильным: матчи получились интересные, были сенсации, была и присущая соревнованиям такого уровня драматургия.
Сегодня футбольная общественность, наконец, узнает имя нового чемпиона Европы. В 22:00 по минскому времени стартует финальный поединок между Англией и Италией.
Евгений Поболовец:
А сейчас предлагаю вспомнить самые яркие моменты Евро-2020. Было бы просто грешно не начать с того, чего ждал буквально каждый фанат – возможности посетить трибуны.
Евгений Поболовец:
Да, в условиях пандемии приходится соблюдать массу условий и ограничений для посетителей арен. Да, вместимость большей части стадионов урезана в несколько раз. Однако даже при всех этих «но» возвращение одной из главных частей игры номер один – фанатов на трибунах – явно сказалось и на качестве самого континентального первенства. Даже просмотр матчей с телевизионных экранов стал куда живее с возвращением зрителей на арены.
Евгений Поболовец:
Но перейдем непосредственно к игре. Сюрпризы начались еще в первых матчах. К несчастью, не самые приятные. Вся футбольная Европа следила за датчанином Кристианом Эриксеном, который в матче с финнами потерял сознание. Звездного игрока доставили в реанимацию. Благо, все обошлось и сейчас его жизни ничто не угрожает.
После этого случая на остаток чемпионата рефери стали относиться к любого рода повреждениям более кропотливо, врачи команд на поле появлялись куда чаще, даже если травма не казалась по-настоящему серьезной.
Евгений Поболовец:
На этапе группы выделились, пожалуй, пару команд. Украинцы, которые впервые в своей истории вышли в 1/8 (удалось им это сделать из пула третьих мест), а также венгры. Последние хоть в нокаут-раунд не вышли, однако выдали две крутейшие ничьи: с Германией – 2:2 и с Францией – 1:1.
Евгений Поболовец:
Увы, нашим восточным соседям – России – покинуть квартет не удалось. Проиграв датчанам и бельгийцам, но одолев финнов, коллектив Черчесова занял 4-е место. К слову, после этого российский футбольный союз расторг контракт с коучем.
Настоящая драма осталась, конечно же, на плей-офф. Причем резкими поворотами была насыщена не какая-то игра грандов, а встреча швейцарцев с действующими чемпионами мира из Франции. Состоящая сплошь из громких имен команда Дидье Дешама, похоже, стала жертвой собственных амбиций и сплоченной игры «крестоносцев». Команды довели матч до серии пенальти, где решающий промах совершил Килиан Мбаппе, которого в последнее время и так обсуждали в прессе не с лучшей стороны. Так, подопечные Петковича шагнули в 1/4, где, увы, такой же трюк повторить с испанцами не удалось. «Фурия Роха» в серии послематчевых 11-метровых все же была удачливее.
Евгений Поболовец:
Украинцы решили совершить вторую приятную неожиданность и выбили из турнира шведов. Правда, показать что-то против англичан не удалось, и парни Шевченко отправились в отпуск. Тем не менее запомнились они явно с приятной стороны.
Множество шума стояло вокруг поединков 1/2. В первом Италия лишь в серии пенальти одолела испанцев. От последних вряд ли ожидали настолько бодрой игры после относительно блеклого выступления ранее. Но, к разочарованию болельщиков дружины Луиса Энрике, до финала добралась именно «Скуадра Адзурра».
Евгений Поболовец:
Второй полуфинал вызвал неоднозначные эмоции. Дания и Англия доиграли до дополнительного времени, где на 104-й минуте в ворота «алой гвардии» был назначен пенальти. Гари Кейн его не реализовал, однако спустя секунду мяч в ворота Шмейхеля добил.
СМИ и соцсети гремели целый день о легитимности назначенного удара с точки. Действительно, Рахим Стерлинг весьма неоднозначно завалился в штрафной. Некоторые ракурсы показывают, что потенциально рефери был не прав. Но, так или иначе, команда арбитров на VAR определила этот эпизод как нарушение.
Вот уже совсем скоро Европа узнает новую лучшую команду континента. Докажут ли «три льва», что способны побеждать безо всяких «но», или заветный трофей отправится в руки столь уверенных итальянцев?
Гадать не имеет смысла, лучше увидеть все самому. Последняя встреча сезона начнется в 22:00.