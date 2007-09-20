Сыграны последние матчи стартового тура футбольной Лиги чемпионов

Особый интерес белорусских болельщиков был прикован к поединку между английским Арсеналом и испанской Севильей.
Счет открыли хозяева - на 27 минуте отличился Сеск Фабрегас, а затем еще два гола влетели в ворота хозяев - авторами забитых мячей стали ван Перси и Эдуарду - 3:0 таким образом, Александр Глеб провел в составе канониров весь матч.
Киевское Динамо тем временем потерпело поражение в Италии от Ромы - 0:2. Перотта и Тотти по разу огорчили голкипера бело-голубых Александра Шовковского. Белорус Валентин Белькевич не попал в заявку киевлян на эту встречу.
Отметим поражение армейцев Москвы в Голландии и сенсационную победу Фенербахче над Интером. Манчестер Юнайдет одержал выездную викторию над Спортингом, а Ливерпуль довольствовался ничьей в Португалии. Обидчик БАТЭ Стяуа уступила чешской Славии.
Футбол. Лига чемпионов
Групповой этап. Первый тур
Группа А
Порту - Ливерпуль - 1:1
Марсель - Бешикташ - 2:0
Группа E
Барселона - Лион - 3:0
Рейнджерс - Штутгарт - 2:1
Группа F
Спортинг - Манчестер Юнайтед - 0:1
Группа H
Славия - Стяуа - 2:1
Группа G
ПСВ - ЦСКА - 2:1
Фенербахче - Интер - 1:0