Сыграны последние матчи стартового тура футбольной Лиги чемпионов

Особый интерес белорусских болельщиков был прикован к поединку между английским Арсеналом и испанской Севильей.

Счет открыли хозяева - на 27 минуте отличился Сеск Фабрегас, а затем еще два гола влетели в ворота хозяев - авторами забитых мячей стали ван Перси и Эдуарду - 3:0 таким образом, Александр Глеб провел в составе канониров весь матч.



Киевское Динамо тем временем потерпело поражение в Италии от Ромы - 0:2. Перотта и Тотти по разу огорчили голкипера бело-голубых Александра Шовковского. Белорус Валентин Белькевич не попал в заявку киевлян на эту встречу.

Отметим поражение армейцев Москвы в Голландии и сенсационную победу Фенербахче над Интером. Манчестер Юнайдет одержал выездную викторию над Спортингом, а Ливерпуль довольствовался ничьей в Португалии. Обидчик БАТЭ Стяуа уступила чешской Славии.



Футбол. Лига чемпионов

Групповой этап. Первый тур

Группа А

Порту - Ливерпуль - 1:1

Марсель - Бешикташ - 2:0

Группа E

Барселона - Лион - 3:0

Рейнджерс - Штутгарт - 2:1

Группа F

Спортинг - Манчестер Юнайтед - 0:1

Группа H

Славия - Стяуа - 2:1

Группа G

ПСВ - ЦСКА - 2:1

Фенербахче - Интер - 1:0