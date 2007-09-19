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Изменения в рейтинг-листе лучших национальных сборных планеты по футболу

19 сентября 2007 17:23
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19 сентября ФИФА опубликовала очередной рейтинг-лист лучших национальных сборных планеты.

Главным изменением  в рейтинг-листе лучших национальных сборных планеты по футболу стало возвращение на первую строчку - чемпионов мира итальянцев, которые за месяц обошли Аргентину и Бразилию. В августе "Скуадра адзурра" занимала  третье место.

Итак, Аргентина сохранила за собой вторую позицию, а бывшие лидеры - пентакампеоны - опустились на третье место. Белорусы в сентябрьском рейтинге опустились на один пункт - теперь они 70-ые. По соседству расположились сборные - Анголы и Кубы. Из стран постсоветского пространства лучшее положение дел у украинцев - они 17-ые.

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