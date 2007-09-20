Большие вложения - высокие результаты

Президент Беларуси посетил столичный водно-тренировочный комплекс.

Александр Лукашенко призвал состоятельных людей вкладывать деньги в спорт. Глава государства отметил, что, получая определенные преференции, обеспеченные люди могли бы помочь развитию спорта в нашей стране. В частности, водным видам, которые являются достаточно затратными.

Минский стадион "Динамо" до 2010 года должен быть приведен в порядок. Такое поручение Президент Беларуси во время посещения столичного вводно-тренировочного комплекса. Объект возведен на месте спортивного сооружения, работавшего с 1965 года и предназначен для занятий плаванием, поло и прыжками в воду.



Александр Лукашенко осмотрел плавательный и прыжковый бассейны, залы: тренажерный, хореографии и для прыжков в воду. Президент пообщался с тренерами и спортсменами национальной сборной Беларуси по плаванию. Глава государства заявил, что ожидает от них высоких результатов на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

Водно-тренировочный комплекс в Уручье не предназначен для проведения соревнований, однако здесь сконцентрирован весь комплекс необходимых услуг и помещений для подготовки спортсменов к состязаниям мирового уровня.

