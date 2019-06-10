Судья соревнований «Кожаный мяч»: «Дети с азартом, стараются»

Новости Беларуси. Продолжаются соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба. 10 июня в борьбу за путевку в финал включилась старшая подгруппа, где играют мальчики 2005-2006 годов рождения.

Ребята, в отличие от предыдущих участников, играют на большом поле, а их регламент равен 2 тайма по 35 минут. 14 июня станут известны победители и призеры городского тура среди самых старших участников соревнований.

Леонид Меленчук, главный судья соревнований:

Подготовленность не та, которой занимаются в спортивных школах, но дети с азартом, стараются. Знают, что такое футбол. Кое у кого хорошо получается, у кого-то немного похуже. Но я думаю, 1-2 в каждой команде будет человека, которых можно пригласить в специализированную школу. Тренеры пусть немного задумаются, придут, посмотрят наши соревнования.

Победитель и команда, занявшая второе место, отправятся в финальный этап соревнований, который стартует в сентябре в нашей столице. Путевку в финал заработали ребята и из регионов. В женском противостоянии за главный трофей Гомельскую область представят команды Брагина и Гомеля.