Судья чемпионата Минской области по современному пятиборью: «Молодёжь себя неплохо проявляет»

Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Минской области по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 декабря в программе соревнований были комбинированный вид и верховая езда.

Турнир собрал 76 участников: по 38 женщин и мужчин. Эти спортсмены, по мнению организаторов, являются наиболее подготовленными к старту, а потому и сражаются за медали. Причем на награды претендуют не только белорусы, но и представители Литвы и России. Эти соревнования заключительные.

Алексей Воробьёв, главный судья соревнований:

Национальная команда готовится в плановом режиме. Для них этот старт тренировочный, потому что основная борьба за олимпийские лицензии начинается с февраля.

Молодежь себя неплохо проявляет: сейчас забег был, ребята очень неплохо выглядели в комбинированном виде. Конкуренция есть, подрастает молодежь – хорошая смена.