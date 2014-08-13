Студенческий городок в Минске принимает участников чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

Новости Беларуси. До начала чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов, который принимает Минск, остается два дня. В столицу начинают прибывать участники форума. В студенческий городок уже заехали команды из Грузии, Словакии и Испании. Весь второй этаж, а это восемь номеров, заняла национальная команда Беларуси.

Что может быть веселее, чем поселиться на шесть дней в собственном городе в студенческой гостинице, где соседи – исключительно гребцы со всего мира. Белорусская команда занимает восемь номеров на втором этаже. В блоке – комната на квартет и особая. Как смеются ребята, для двойки.

Руслан с нежностью и любовью рассматривает свое весло. Оно всегда рядом – да мало ли что может быть. В приметы не верит, однако его борода – талисман. Гребец не берет в руки бритву до завершения соревнований.

Ребята не раз выступали на международных стартах. Домашний комфорт оценивают по достоинству.

Глеб Солодуха, чемпион Европы среди юниоров по гребле на байдарках и каноэ:

Да, нравится тут, все отлично, условия хорошие, все благоволит хорошим результатам.

Хорошие условия проживания на соревнованиях очень важны, однако результат на форуме не должен зависеть от мягкой кровати.

Руслан Сазановец, медалист молодежного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ:

Главное, чтобы было стремление. И, как говорят, в плохих условиях рождаются хорошие результаты. Здесь условия у нас приемлемые, все очень хорошо. Мы постараемся не подвести и приложим максимум усилий, удивим.

На четвертом этаже поселились мексиканцы. Главный тренер команды Сергио Никита, румын по происхождению, уже 14 лет колесит по миру. Однако белорусское гостеприимство, отмечает, особенное.

Сергио Никита, главный тренер национальной команды Мексики:

Мне понравилось на канале, тут супермаркет один очень красивый. И люди всегда помогут, если что-то спросишь у них.

В каждом номере есть все самое необходимое. На кухне можно приготовить и чай, и целый ужин. Но кушать ребята предпочитают в столовой, где меню составлено и утверждено на все время мирового форума, сообщили в программе «СТВ-Спорт».