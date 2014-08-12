Белорусские RC дрифтеры Денис Белянин и Константин Шишков в программе «УТРО» на СТВ

Дрифтинг — это тонкая линия на грани контроля непосредственно перед неконтролируемым заносом. Автомобиль считается находящимся в состоянии дрифта, когда все его колеса скользят, но передние колеса по-прежнему более или менее направлены в направлении поворота, или по крайней мере прямо. В остальных случаях, когда автомобиль заносит еще больше и его трудно контролировать, это уже скольжение. Дрифтинг является самым быстрым способом прохождения поворотов и позволяет полностью использовать возможности шин. В то же время скольжение не является самым быстрым способом. Хотя боковое скольжение, с занесенной задней частью автомобиля и рулением в полностью противоположном направлении, выглядит впечатляющим, оно медленное и вызывает избыточный износ шин.

В гостях программы «УТРО» на СТВ - белорусские RC дрифтеры в лице Дениса Белянина и Константина Шишкова.

Расскажите, как давно вы увлекаетесь этим видом спорта? И что такое RC дрифтинг?

Денис Белянин, RC дрифтер:

Это автомодельный спорт, который пошёл от большого, настоящего дрифта. Суть в том, чтобы проходить трассу в управляемом заносе на максимальной скорости. Занимаемся где-то около двух лет. У нас уже есть свой парк, где мы тренируемся. Иногда и на улице тренируемся, привлекая тем самым новых людей.

Насколько дорогое это увлечение?

Денис Белянин:

У нас от 500 у.е. уходит. Можно приобрести первый болид для дрифта. Конечно, со временем, придётся её чинить, как и большую машину. Потому что это масштаб 1Х10, и он очень точно копирует большую машину. Там есть подвеска, резина, которая тоже стирается. Она, конечно, не такая, как настоящая…

Вы сами их делаете или можно купить?

Денис Белянин:

Можно купить, а можно самим собирать, но в студии – в основном все свои.

А в Беларуси направление RC дрифтинга насколько развито?

Константин Шишков, RC дрифтер:

Последние полтора года идёт значительный рост. Люди появляются, приходят в наше движение. Остаются. Количество людей растёт постоянно. Мы проводим чемпионаты, соревнования. Всячески привлекаем людей. Мы делаем это на хорошем и достойном уровне. Им это интересно смотреть.

Насколько это серьёзное увлечение?

Константин Шишков:

Это очень серьёзно. Недавно был Чемпионат Европы, который проходил в Амстердаме. Было огромное количество участников – около 300. Со всего мира приезжали ребята и показывали своё мастерство.

Это реальная работа. Во многих странах это уже считается работой.

А есть ли какие-то определённые требования к пилотам таких автомобилей?

Константин Шишков:



В любом случае ребёнок заниматься этим не будет. Хотя бы приблизительно от 14 лет, по рекомендации производителей первоначальных таких машин.

Дети не всегда серьёзно к этому относятся. Взрослые на совершенно другом уровне. Считают это как хобби, увлечение. У кого-то рыбалка, у кого-то – RC дрифтинг.

А перейти от болида 1Х10 к настоящей машине и заняться дрифтом пробовали? Навыки, которые получает человек, занимающийся RC дрифтингом, - где можно применить?

Денис Белянин:

Мы лично не пробовали, но есть какая-то теория прохождения поворота, нахождение в заносе. Возможно, это немножко поможет, когда ты пересядешь на большой дрифт. Но всё очень относительно, так точно не скажешь.

Есть ли в Минске места, где можно этим заниматься?

Денис Белянин:

У нас до недавнего времени был парк, но сейчас здание закрылось на реставрацию, поэтому пока что мы ищем новое помещение. Но вообще – есть. Проводим на улице тренировки для всех.

А где можно все посмотреть, для желающих?

Денис Белянин:

По четвергам, мы обычно вечером там с 19.00 до 20.00 часов, возле Футбольного манежа. Там есть специальные трассы, мы там катаемся.

Как люди к этому относятся? Собирает ли дрифтинг шоу? Да, это гонки, спорт…

Денис Белянин:

Конечно, это привлекает. Когда мы катаемся, всегда очень много народа привлекается. Но в основном мужчины. Им всегда это интересно. Потому что мужчины – как дети, в каком бы возрасте они не были, им всегда это интересно. В дрифтинге также начали появляться девушки. Я удивлён. Но их это почему-то интересует!