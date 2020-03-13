Студенческий чемпионат мира. Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали

Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали на чемпионате мира среди студентов в Амстердаме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игнат Головатюк стал серебряным призером на дистанциях 500 и 1000 метров, Виктор Руденко на дистанции 1500 метров завоевал бронзовую медаль.