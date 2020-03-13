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Студенческий чемпионат мира. Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали

13 марта 2020 12:25
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Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали на чемпионате мира среди студентов в Амстердаме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Студенческий чемпионат мира. Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали -1

Игнат Головатюк стал серебряным призером на дистанциях 500 и 1000 метров, Виктор Руденко на дистанции 1500 метров завоевал бронзовую медаль.

Студенческий чемпионат мира. Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали -4

Также белорусы стали третьими в командной гонке: призерами стали Анна Ковалева, Анна Нифонтова и Евгения Воробьева.

# Белорусские спортсмены # Игнат Головатюк # Виктор Руденко # Анна Ковалева # Анна Нифонтова # Евгения Воробьева # Фотофакт

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