Прямой эфир

Столицей зимних Олимпийских игр 2014 года стал город Сочи

05 июля 2007 09:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такое решение было принято в ночь с 4 на 5 июля в Гватемале Международным олимпийским комитетом.

Российский город победил во втором туре голосования  южнокорейский Пхенчхан с перевесом в четыре голоса.  И Пхенчхан, и   Зальцбург претендовали на Олимпиаду еще четыре года назад, но уступили тогда канадскому Ванкуверу. Сочи же взял олимпийскую высоту с первой попытки. Уже через час после объявления итогов голосования Сочи и МОК подписали контракт на проведение зимней Олимпиады в 2014 году.

Российский черноморский курорт всю ночь праздновал победу. На центральной площади города накануне вечером   собрались десятки тысяч человек. Когда глава МОК объявил о победе Сочи, все собравшиеся на площади подняли руки вверх и долго длилось всеобщее ликование.  В городе начались фейерверки и салюты. Перед собравшимися выступали певцы, люди танцевали до утра.

Для  Беларуси выгодно, что Олимпиада-2014 года пройдет  в  Сочи,
считает генсекретарь НОК Беларуси Георгий  Катулин. Российский город не так далеко от нас - отпадают визовые проблемы, решаются вопросы доставки участников. Кроме этого, наличие  в  черноморском городе белорусского  комплекса  "Красная  поляна"  значительно   упрощает подготовку  белорусских спортсменов. А так же сможет  приехать много болельщиков, считают в Национальном Олимпийском комитете Беларуси. 

Не исключено, что к 2014 году белорусы смогут подготовиться и выступить в новых видах  соревнований - горнолыжный спорт, сноуборд и керлинг. Ну а традиционно  наши спортсмены  на  зимних  Олимпийских играх   соревнуются  в  биатлоне,  хоккее,  прыжках  с  трамплина, фристайле и лыжных гонках.

Национальный олимпийский комитет Беларуси направил поздравление в адрес Олимпийского комитета России в связи с победой города Сочи в борьбе за право провести зимние Олимпийские игры 2014 года.

Другие новости рубрики

Все новости
04 июля 2007 09:24

Кандидаты на проведение XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года

28 июня 2007 19:00

Завершился 6-ой этап Кубка мира по пятиборью

27 июня 2007 16:31

Чемпионат мира по стоклеточным шашкам продолжается