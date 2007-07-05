Столицей зимних Олимпийских игр 2014 года стал город Сочи

Такое решение было принято в ночь с 4 на 5 июля в Гватемале Международным олимпийским комитетом.

Российский город победил во втором туре голосования южнокорейский Пхенчхан с перевесом в четыре голоса. И Пхенчхан, и Зальцбург претендовали на Олимпиаду еще четыре года назад, но уступили тогда канадскому Ванкуверу. Сочи же взял олимпийскую высоту с первой попытки. Уже через час после объявления итогов голосования Сочи и МОК подписали контракт на проведение зимней Олимпиады в 2014 году.

Российский черноморский курорт всю ночь праздновал победу. На центральной площади города накануне вечером собрались десятки тысяч человек. Когда глава МОК объявил о победе Сочи, все собравшиеся на площади подняли руки вверх и долго длилось всеобщее ликование. В городе начались фейерверки и салюты. Перед собравшимися выступали певцы, люди танцевали до утра.

Для Беларуси выгодно, что Олимпиада-2014 года пройдет в Сочи,

считает генсекретарь НОК Беларуси Георгий Катулин. Российский город не так далеко от нас - отпадают визовые проблемы, решаются вопросы доставки участников. Кроме этого, наличие в черноморском городе белорусского комплекса "Красная поляна" значительно упрощает подготовку белорусских спортсменов. А так же сможет приехать много болельщиков, считают в Национальном Олимпийском комитете Беларуси.

Не исключено, что к 2014 году белорусы смогут подготовиться и выступить в новых видах соревнований - горнолыжный спорт, сноуборд и керлинг. Ну а традиционно наши спортсмены на зимних Олимпийских играх соревнуются в биатлоне, хоккее, прыжках с трамплина, фристайле и лыжных гонках.

Национальный олимпийский комитет Беларуси направил поздравление в адрес Олимпийского комитета России в связи с победой города Сочи в борьбе за право провести зимние Олимпийские игры 2014 года.

