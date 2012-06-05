6 000 строителей угрожают сорвать открытие Евро-2012 в Варшаве

Новости Польши. Польские строители национального стадиона в Варшаве угрожают его заблокировать и сорвать открытие чемпионата Европы по футболу 8 июня. Власти Польши не доплатили за строительство арены более 2 млн евро – таковы данные национального спортивного центра, строители утверждают - 20 млн. В списке пострадавших – около 40 фирм-субподрядчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на подготовку объектов инфраструктуры к проведению Евро Польша потратила около 23 млрд евро – почти в 10 раз больше, чем Украина.

Матч открытия запланирован на 8 июня. Если деньги не выплатят раньше, строители обещают вывести на улицы до 6 000 человек и 1 000 единиц транспорта.

А в это время белорусская таможня готовится к значительному увеличению потока туристов в Польшу и Украину, следующих на чемпионат Европы по футболу. В связи с этим Государственный таможенный комитет принял дополнительные меры по недопущению очередей, в том числе и на железнодорожных пунктах таможенного оформления.

Использование красного и зеленого коридоров в тестовом режиме показало, что время совершения таможенных операций сократилось в два раза, сообщили в программе . На входе в зал таможенного и пограничного оформления уже установлены электронные табло для обозначения коридоров.