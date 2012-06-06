Владимир Крутов, прославленный советский хоккеист, скончался в Москве в 52 года

Новости России. Печальное известие пришло 6 июня из России. Не стало прославленного советского хоккеиста Владимира Крутова. Московские врачи три дня боролись за жизнь спортсмена, но спасти его не удалось. 4 июня Крутов был доставлен в реанимацию с диагнозом «желудочное кровотечение и печеночная недостаточность».

1 июня хоккеисту исполнилось 52 года.

В ЦСКА и сборной СССР Владимир Крутов играл в знаменитой пятерке с Ларионовым, Макаровым, Фетисовым и Касатоновым. Он был двукратным олимпийским, пятикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и многократным в СССР. Признавался лучшим нападающим мировых форумов.

В 2010 году Владимир Крутов был введен в Зал славы Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.