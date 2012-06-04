На чемпионате Европы по художественной гимнастике Беларусь взяла «золото» и «серебро»

Новости России. В заключительный день чемпионата Европы по художественной гимнастике, который завершился в российском Нижнем Новгороде, сборная Беларуси завоевала «золото» и «серебро». Наград удостоились «групповички». Вначале наша команда, в которую вошли Марина Гончарова, Анастасия Иванькова, Наталья Лещик, Александра Наркевич, Ксения Санкович и Алина Тумилович, блестяще исполнила комбинацию с тремя лентами и двумя обручами, что позволило обойти всех других претенденток на «золото». Но на этом наши грации не остановились и в программе с пятью мячами поднялись на вторую ступень пьедестала, пропустив вперед только россиянок.

В личном зачете лучшей из белорусок стала Любовь Черкашина, которая заняла четвертое место. Также на чемпионате Европы отличились белорусские юниорки, на счету которых пять наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».