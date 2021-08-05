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Стартовал первый в истории Молодёжный кубок имени Цыплакова. Итоги матчей

05 августа 2021 09:54
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Новости Беларуси. Первый в истории Молодежный кубок Беларуси стартовал. Он носит имя одного из самых выдающихся хоккеистов Беларуси – Владимира Цыплакова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первые три матча сыграны.

Стартовал первый в истории Молодёжный кубок имени Цыплакова. Итоги матчей-1

Отметим, что по регламенту турнира, каждая из команд сыграет с каждой. Следующий игровой день на турнире – пятница, 6 августа.

# Хоккей Беларуси # Владимир Цыплаков # Фотофакт

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