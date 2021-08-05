Стартовал первый в истории Молодёжный кубок имени Цыплакова. Итоги матчей

Новости Беларуси. Первый в истории Молодежный кубок Беларуси стартовал. Он носит имя одного из самых выдающихся хоккеистов Беларуси – Владимира Цыплакова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первые три матча сыграны.