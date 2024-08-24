Стартовал 19 тур чемпионата Беларуси по футболу

Двумя матчами стартовал 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Продолжает штамповать виктории «Слуцк». «Сахарные» оформили уже 6-й кряду успех, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нынче не устоял «Витебск». Главные события развернулись во втором тайме. На 61-й минуте точный удар нанес Пушняков. А под занавес противостояния собственные ворота поразил Мосесов. Данная виктория позволила «Слуцку» подняться на шестое место в турнирной таблице.

Во втором противостоянии вечера «Арсенал» был сильнее «Ислочи» – 3:1.