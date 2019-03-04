Прямой эфир

Универсиада. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу

04 марта 2019 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу на Универсиаде в Красноярске,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Универсиада. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу-1

Белорусская спортсменка выполнила тройное сальто и получила за выступление 100, 29 балла. Второе место у россиянки Любови Никитиной, которая отстала по сумме баллов от Романовской на 9 пунктов.

4 марта соревновательная программа в Красноярске продолжилась. Утром состоялась биатлонная индивидуальная гонка у девушек. Там победу праздновала Наталья Гербулова из России.

Универсиада. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу-4

Лучший результат в белорусской команде – 12 место Арины Яборовой. У мужчин ситуация в индивидуалке лучше. Белорус Виктор Кривко занял 5 место, проиграв более полутора минут победителю россиянину Никите Поршневу.

Александра Романовская: «Фристайл делает меня счастливой»

# Фристайл # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лига ВТБ. «Цмоки» крупно уступили «Калеву»
04 марта 2019 14:33

Лига ВТБ. «Цмоки» крупно уступили «Калеву»

ЧЕ по легкой атлетике в закрытых помещениях: у белорусов 2 медали
04 марта 2019 14:29

ЧЕ по легкой атлетике в закрытых помещениях: у белорусов 2 медали

Юрий Пунтус о чемпионате Беларуси: «Поставлю «Шахтёр» на первое место, БАТЭ на второе и Брест на третье»
03 марта 2019 20:23

Юрий Пунтус о чемпионате Беларуси: «Поставлю «Шахтёр» на первое место, БАТЭ на второе и Брест на третье»