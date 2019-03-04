Универсиада. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу

Новости Беларуси. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу на Универсиаде в Красноярске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу на Универсиаде в Красноярске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская спортсменка выполнила тройное сальто и получила за выступление 100, 29 балла. Второе место у россиянки Любови Никитиной, которая отстала по сумме баллов от Романовской на 9 пунктов.
4 марта соревновательная программа в Красноярске продолжилась. Утром состоялась биатлонная индивидуальная гонка у девушек. Там победу праздновала Наталья Гербулова из России.
Лучший результат в белорусской команде – 12 место Арины Яборовой. У мужчин ситуация в индивидуалке лучше. Белорус Виктор Кривко занял 5 место, проиграв более полутора минут победителю россиянину Никите Поршневу.