Универсиада. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу

Новости Беларуси. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу на Универсиаде в Красноярске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская спортсменка выполнила тройное сальто и получила за выступление 100, 29 балла. Второе место у россиянки Любови Никитиной, которая отстала по сумме баллов от Романовской на 9 пунктов.

4 марта соревновательная программа в Красноярске продолжилась. Утром состоялась биатлонная индивидуальная гонка у девушек. Там победу праздновала Наталья Гербулова из России.