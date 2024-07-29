Алина Змушко пробилась в финал Олимпийских игр

Алина Змушко, финалистка Олимпиады на дистанции 100 метров брассом:

С самого начала старта я почувствовала, что вместе с девчонками плыву, и это хорошо. Держалась не за их ритм, а по эмоциональному, меня это подстегивало еще больше. Но я старалась все равно придерживаться своей тактики, техники. Я рада, что здесь, рада, что попала в финал со своим временем и рада, что рекорд. Ну посмотрим, посмотрим в финале.