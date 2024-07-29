Белорусская пловчиха Алина Змушко пробилась в финал Олимпийских игр на дистанции 100 метров брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская пловчиха Алина Змушко пробилась в финал Олимпийских игр на дистанции 100 метров брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В полуфинальном заплыве она установила новый национальный рекорд– 1 минута 5,93 секунды. Змушко вышла в финал напрямую со второго места. В сводной таблице финалисток у нашей пловчихи пятая позиция. В вечерней программе запланирован решающий заплыв в этой дисциплине.
Алина Змушко, финалистка Олимпиады на дистанции 100 метров брассом:
С самого начала старта я почувствовала, что вместе с девчонками плыву, и это хорошо. Держалась не за их ритм, а по эмоциональному, меня это подстегивало еще больше. Но я старалась все равно придерживаться своей тактики, техники. Я рада, что здесь, рада, что попала в финал со своим временем и рада, что рекорд. Ну посмотрим, посмотрим в финале.
В утренней сессии неудачно выступила наша соотечественница Анастасия Шкурдай. В предварительном заплыве на дистанции 100 метров на спине белоруска финишировала седьмой с результатом 1 минута 0,94 секунды и не смогла отобраться в полуфинал.